Энергохолдинг EDF инвестирует € 8 млрд в развитие систем накопления энергии

Французский энергохолдинг EDF в дополнение к находящимся в его собственности по всему миру накопителям энергии суммарной мощностью 5 ГВт планирует реализовать проекты по сооружению накопителей энергии общей мощностью 10 ГВт к 2035 г. На указанные цели в период 2018 - 2035 гг. планируется инвестировать около € 8 млрд. Финансирование будет выделено на развитие и внедрение таких технологий накопления энергии, как емкостные накопители и ГАЭС.

EDF также планирует удвоить инвестиции в исследования в области технологий накопления энергии, которые в ближайшие два года составят € 70 млн. Кроме того, Nouveaux Business – дочерняя компания EDF – планирует в период 2018 - 2020 гг. треть своих инвестиций (~€ 15 млн) направить на проекты, связанные с разработкой новых технологий накопления энергии и управляемости накопителями.

EDF стремится стать ведущей компанией по оказанию системных услуг, объединяющей потребителей с собственной генерацией (емкостными накопителями) во Франции и Европе в целом. Одним из ключевых рынков для энергохолдинга также является Африка, где EDF к 2035 г. планирует сформировать портфель из 1,2 млн внесетевых потребителей через организацию партнерств с местными энергокомпаниями.