ФСК ЕЭС и GE Grid Solutions обсудили в Москве развитие производства электротехнического оборудования в России

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и генеральный директор GE Grid Solutions (подразделение американской General Electric) по Европе, России и СНГ Герхард Сейрлинг провели переговоры о расширении сотрудничества компаний и развитии производства инновационного электротехнического оборудования на территории России.

В частности, обсуждались перспективы локализации производства отдельных видов оборудования для открытых распределительных устройств подстанций.

Среди вопросов повестки также был обмен опытом ФСК ЕЭС и GE Grid Solutions в части проектирования, строительства и эксплуатации цифровых подстанций с применением решений по МЭК 61850, оптических трансформаторов тока и напряжения, а также инновационных систем диагностики и оценки технического стояния оборудования подстанций.

GE Grid Solutions – часть энергетического бизнеса GE (GE Power). Подразделение разрабатывает и производит оборудование для передачи и распределения электроэнергии, помогая энергокомпаниям и промышленным предприятиям по всему миру эффективно управлять электроэнергией от точки генерации до точки потребления за счет обеспечения максимальной надежности, эффективности и отказоустойчивости энергосетей.