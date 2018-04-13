Объединение трех сил: Алюминиевая Ассоциация провела конференцию по применению инновационного кабеля в строительстве

Конференция «Инновационные кабели из алюминиевого сплава» Конференция «Инновационные кабели из алюминиевого сплава» Конференция «Инновационные кабели из алюминиевого сплава» Конференция «Инновационные кабели из алюминиевого сплава»

10 апреля, на площадке Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, под эгидой Алюминиевой Ассоциации состоялась конференция «Инновационные кабели из алюминиевого сплава как инструмент снижения стоимости строительства». С докладами выступили представители профильных компаний: производитель инновационного алюминиевого сплава — ОК РУСАЛ; ведущие кабельные заводы промышленности — «УНКОМТЕХ», «Москабельмет», «Камский Кабель»; а также строительные организации и промышленные ассоциации: РАЭК (Российская Ассоциации Электротехнических Компаний), ГК Главстрой, проект «Кабель без опасности». К участию в конференции были приглашены и представители Российского Профессионального Сообщества Кабельщиков. Портал RusCable.Ru учавствовал в мероприятии и оказал ему информационную поддержку.

Конференцию открыл председатель Алюминиевой Ассоциации Владимир Трищенко с приветственным словом. В своем выступлении он отметил, что уже сегодня стало возможно положительно оценить внедрение алюминиевого сплава в производство кабельной продукции, и во многом, благодаря тесному сотрудничеству Ассоциации с производителями КПП и успешной совместной научно-технической работе.

В работе конференции и в конструктивном диалоге приняли участие представители Департамента градостроительной политики г. Москвы, компаний-застройщиков — ГК Пик, Лидер Девелопмент и ГК Главстрой, производители кабельно-проводниковой продукции, комплектующих и фурнитуры, включая Орловский кабельный завод, ВАГО Контакт Рус, LEGRAND, Шнейдер Электрик, IEK, и др. Участники обсудили наиболее важные вопросы применения алюминиевых кабелей в жилом строительстве, актуальности нормативной базы. Но начали с обсуждения внешнеполитических изменений, коснувшихся российского бизнеса.

На днях, Правительством США были введены новые санкции в отношении российских компаний и бизнесменов, в частности — производителей алюминия. Вслед за этим, произошло волнение на фондовых рынках, повлекшее за собой падение курса российской валюты и ценных бумаг металлургических компаний. Представители крупнейшей компании по производству алюминия мирового уровня — компании «РУСАЛ», затронули детали данной проблематики в ходе конференции, а также наметили пути решения возникших острых моментов.

Илья Куликов, руководитель группы проектов по развитию потребления в энергетике и кабельной промышленности ОК «РУСАЛ», озвучил официальную позицию компании в свете последних событий. Куликов отметил однобокость и недостоверность информации публикуемой большинством СМИ.

«У компании «РУСАЛ» с ликвидностью и производством проблем нет. Касаемо внешних рынков, компания ничего против санкций поделать не может. Важно понимать, что технический дефолт и банкротство – разные вещи. Технический дефолт – это есть возможность и деньги, но, например, нет желания у американцев принимать эти деньги. Поэтому, по-русски говоря, они же сами себя наказали», — рассказал Куликов.

Он отметил, что руководство компании встречалось с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым и, уже на следующий день, Правительство РФ выступило с официальным заявлением о всесторонней поддержке «РУСАЛа». Несмотря на отсутствие проблем у компании с финансовой стороны, государство все равно предлагает дополнительную поддержку.

Российский рынок остается приоритетным для компании, а большинство членов Алюминиевой ассоциации переходят на рублевую зону. По последним откликам, партнеры из стран Ближнего Зарубежья и европейцы смотрят на эту ситуацию позитивно. О каких-то глубоких мерах противодействия санкциям, в заявлениях компании не говорится, но уже начинается работа над определенной стратегия. В ближайшее время, ее результаты будут видны.

Ранее, совместно с Правительством Российской Федерации была разработана программа по стимулированию продукции на внутреннем рынке, которая заключалась в увеличении потребления алюминия практически до двух раз к 2021 году. Выделены основные секторы - это тяжелое машиностроение, автостроение и энергетика. Энергетика занимает немалую долю, порядка 20% от всех объемов, которые планируется стимулировать по увеличению потребления алюминия.

Одним из результатов этой программы стало недавнее нововведение в ПУЭ. Взяв за основу мировой опыт и проанализировав лучшие практики, которые сейчас есть за рубежом, компания «РУСАЛ» освоила сплавы восьмой серии. Они активно используются как на рынке Америки, так и в Китае, и представляют одну из значительных составляющих в кабельно-проводниковой отрасли. Компания добилась отличных химических показателей и, на данный момент, сплав может быть изготовлен как по ТУ, так и по ГОСТу. Освоены сплавы 8176 и 8030 серии. Основные легирующие добавки — медь и железо. Сплав отличается от обычного алюминия, который использовался раньше, повышенной стойкостью к перегибам и более постоянным сопротивлением в пятне контакта. Этот факт подтверждают успешные испытания Росэлектромонтажа. При этом не возникает перегревов и значительно снижена пожароопасность при использовании кабельно-проводниковой продукции с данным сплавом. По своим механическим свойствам он не уступает медному аналогу.

Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко отметил, что объем строящегося жилья в России составляет более 100 млн квадратных метров. И применение алюминия в электропроводке жилых и административных зданий позволит снизить стоимость строительства квадратного метра жилья, без потери качества и увеличить потребление алюминия в стране. Использование кабелей из нового алюминиевого сплава 8176 сечением до 16 мм2, позволяет сэкономить 5,6 млн руб. при строительстве 27-этажного жилого здания.

Участники затронули актуальные вопросы безопасности эксплуатации кабеля. Трагические события в Кемерово заставили пересмотреть многие вопросы как производителей кабеля, так и заказчиков – строительные компании. По официальной статистике МЧС «Нарушение правил эксплуатации либо аварийный режим работы электросетей», в простонародье короткое замыкание, происходит практически в половине аварийных случаев. Помимо усиления контроля качества выпускаемой продукции, необходимо усиленно бороться с таким явление российского рынка, как контрафакт и фальсификат. В связи с этим обсудили недобросовестных испытательных лабораторий, выдающих сертификационные документы. В заключение данного блока, участники пришли к выводу, что нововведения в области новых сплавов и укрепление документально-нормативной базы должно положительным образом отразиться на «пожароопасной» ситуации по России в целом.

Представители кабельных заводов рассказали о применение алюминиевого сплава в производимой продукции, которая уже прошла стадии испытания и сертификации и готова к поставкам на строящиеся объекты.

Руководитель инвестиционных проектов компании «Камский кабель», Илья Маслов затронул важный вопрос использования КПП при строительстве. Меняются технологии, меняются планы и необходимо сделать так, чтобы в рамках строительных работ монтаж кабеля занимал первостепенные роли, чтобы в дальнейшем он не стал причиной ЧП. «Камкабель» пригласил проектировщиков, специалистов строительно-монтажных организаций и специалистов инженерных сетей пройти обучение на базе своей компании.

Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков представил доклад на тему «Продукция ГК «Москабельмет» с применением алюминиевого сплава 8176». Использование алюминиевого сплава для производства кабелей является для «Москабельмет» важным вопросом. Например, при производстве нового силового кабеля ТЭВОКС также возможно применение сплава на основе алюминия марки 8176 производства «РУСАЛ», который имеет улучшенные характеристики. Помимо этого, оболочка кабеля при использовании данного сплава будет устойчива к электрохимической коррозии и блуждающим токам. Также на базе завода «Москабель» были разработаны ТУ на новые кабели с применением алюминиевого сплава 8176, которые предназначены для передачи и распределения электроэнергии при строительстве жилых зданий и сооружений.

Кирилл Кутырин, директор по маркетингу компании «УНКОМТЕХ» выступил с докладом об успешном старте продаж кабеля на основе инновационного сплава производства завода «Иркутсккабель», входящего в структуру ТД «УНКОМТЕХ»:

«На сегодняшний день в регионе Сибири у нас закупают пробные партии по 2-5 км. Успехи пока скромные, но продажи только начались, поэтому мы ожидаем, что во втором полугодии спрос пойдет уже на сотни километров в месяц», — рассказал Кутырин.

В ходе своего доклада, он отметил необходимость, которая стоит за дальнейшей успешностью продвижения сплава в кабельную промышленность — это связка трех «сил»: производителей алюминия, производителей сопутствующих товаров, и типовые проекты. Именно их совместная работа поможет максимально оперативно и качественно реализовать будущие проекты.

На основе полученного опыта, компания «УНКОМТЕХ» также поделилась своими наблюдениями интересов целевых потребителей: «В процессе продажи мы столкнулись с особо частыми интересами потребителей. Первые три интереса банальны: цена, отсрочка платежа, сроки изготовления продукции. Но главное то, что все хотят иметь на складе – у дилера или производителя кабеля – сопутствующие товары: выключатели, переходники, коннекторы и так далее, которые сочетаются с алюминиевой жилой. И всем потребителям, строительным организациям нужны готовые проектные решения под алюминиевый кабель, поскольку они говорят, что по медным кабелям проекты есть, а по алюминию – нет».

Виктор Свинцов, коммерческий директор Российской Ассоциации Электротехнических Компаний высказал свои идеи относительно развития новых технологий и продуктов. По его мнению, основным толчком к этому должна быть заинтересованность трёх групп: производителей, дистрибуторов и конечных потребителей. Как только они смогут продуктивно и консолидировано взаимодействовать, тогда можно надеяться на технологический прорыв на рынке электроэнергетики.

Программу конференции заключила обширная дискуссия, на которой участниками мероприятия были подняты важные вопросы для непосредственных потребителей и эксплуататоров инновационной продукции. В частности, руководитель ГК «Камит» и Орловского кабельного завода, Анатолий Устинов обратился к участникам конференции с вопросом по необходимости «воспитания электрической культуры» среди рядовых граждан, которые порой не знают, что обычная розетка не всегда совместима с электросетями их дома, в особенности из алюминиевого исполнения. Обсудили недобросовестность застройщиков с их постоянной экономией на всем и вся.

В целом, как отметили все участники, данный формат общения позволяет действительно решить большое количество вопросов, закрыть белые пятна и сгладить острые углы в такой сложной и многогранной сфере как электроэнергетика.