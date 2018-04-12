Полный спектр смазочных веществ от компании Traxit

Компания Traxit International GmbH (Германия) предлагает производителям проволоки большой ассортимент сухих смазок, эмульсий и веществ для нанесения покрытий широкого диапазона областей применения. Из простого начинания в 1881 году в городе Швелм (Schwelm), Германия, компания Traxit выросла до одного из крупнейших в мире производителей волочильных смазочных составов. Компания поставляет свою продукцию из расположенных в Германии, Китае и США производственных предприятий в более чем 150 стран. Одна из последних разработок компании Traxit новое натриевое омыляющее вещество SL 805 с высоким содержанием жира и добавкой на основе бора, не превышающей уровень требований, предъявляемых к качественной маркировке. Практический опыт компании показывает, что продукт SL 805 может быть использован в качестве универсального натриевого мыла для проволоки любого диаметра. Возможные области применения: от проволоки из оцинкованной стали до фосфатированной проволоки и от проволоки из низкоуглеродистой до высокоуглеродистой стали. SL 805 – малопылящий продукт, демонстрирующий очень низкий уровень расхода. Влагопоглощение также сокращено до минимума.

Новые сухие смазочные составы на основе кальция серии G обеспечивают низкий уровень образования пыли и пониженный расход на протяжении всего процесса волочения. Эмульсия EHD 550 была разработана специально для процесса сухого волочения при производстве проволоки для сварки. Эта эмульсия основана на натуральных модифицированных сырьевых материалах, что гарантирует образование устойчивой к давлению смазочной плёнки даже при низкой концентрации. Самое большое преимущество эмульсии EHD 550 заключается в её использовании для операции калибровки и полировки со смазкой последней волоки мокрой эмульсией (skinpass), а также при многоходовом влажном волочении с жидкой смазкой. Другие преимущества включают высокую стойкость к кислотам и стойкость к воздействию любых загрязнений от процесса предварительного волочения.

Эмульсию EHD 8000 можно использовать при производстве проволоки из низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали, подвергаемой фосфатированию или оцинкованию. Точное соотношение омыленных компонентов и эмульгированных масел на растительной основе явилось ключом к созданию этой эмульсии следующего поколения, обладающей высоким уровнем очищающей способности и хорошими смазочными свойствами. Особо следует подчеркнуть ещё одно преимущество эмульсии EHD 8000 – её стабильность, которая гарантирует повышенный срок службы ванны с постоянными параметрами смазки.

Продукт ZEL 512 – не содержащее бора, нереакционноспособное средство для нанесения солевого покрытия на низко и высокоуглеродистую стальную проволоку. Это вещество содержит полимеры и другие специальные добавки для достижения коротких периодов сушки и новую систему защиты процесса (PPS).

Продукт ZEL 503 также не содержит бора и используется в качестве солевого покрытия (PPS) для не подвергаемой фосфатированию, патентированной проволоки для холодной высадки. Покрытие ZEL 503 наносится на проволоку на линии волочения с операциями калибровки и полировки со смазкой последней волоки мокрой эмульсией (skinpass). Благодаря очень твёрдому слою покрытия и труднорастворимой поверхности продукт ZEL 503 может использоваться в качестве альтернативы фосфатному покрытию, наносимому на линии волочения. Весь товарный ассортимент компании Traxit включает более 300 универсальных продуктов и выполненных по специальному заказу нестандартных решений для конкретных областей применения. Кроме того, компания предоставляет целый ряд услуг, осуществляемых опытными техническими консультантами через специализированную сеть и международные агентства розничной торговли. Компания Traxit использует самые передовые технологии для удовлетворения конкретных требований своих клиентов и будущих потребностей отрасли производства проволоки. Научно-исследовательский центр и международные лаборатории компании обеспечивают высокие рабочие стандарты и управление качеством на всех этапах разработок и производства.