РусГидро провело аккредитацию корпоративных учебных программ на основе требований профстандартов

РусГидро завершило первый в российской электроэнергетической отрасли проект по профессионально-общественной аккредитации программ корпоративных учебных центров на основе требований профессиональных стандартов. Дальневосточные учебные центры Группы РусГидро в Магадане, Хабаровске и Артеме Приморского края получили свидетельства об аккредитации сроком на семь лет. Оценку экспертов получили программы профессионального обучения по 5 рабочим профессиям: машинисты по различным видам оборудования, электромонтер и электрослесарь по ремонту оборудования и линий электропередачи. Итоги проекта подведены на заседании Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК).

Сначала аккредитованные ЭСПК эксперты, в число которых вошли представили Национального исследовательского университета "МЭИ", Петербургского энергетического института повышения квалификации Минэнерго России и Группы РусГидро, провели камеральную проверку профессиональных программ на соответствие требованиям профессиональных стандартов. Затем в ходе выездной проверки оценены образовательный процесс, материально-техническое обеспечение, проведены консультации с преподавательским составом и работодателями-заказчиками образовательных услуг - АО "ДГК" и АО "ДРСК". По результатам работы экспертов сформированы дополнения к критериям оценки корпоративных программ.

Комментируя итоги проекта, заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "РусГидро" Байрта Первеева отметила, что получение аккредитации корпоративных программ дальневосточных учебных центров является важным этапом совершенствования их работы. Это позволяет использовать единые методологические подходы к разработке и реализации обучающих программ, а также получить оценку их качества профессионально-экспертным сообществом.