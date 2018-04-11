Сибайские электросетевики ООО "Башкирэнерго" проводят занятия по профилактике детского электротравматизма

За первый квартал 2018 года специалистами ПО "Сибайские электрические сети" ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК") были проведены внеурочные занятия по предупреждению электротравматизма и пропаганде основ электробезопасности в общеобразовательных учреждениях Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районах, а также в городе Сибае. Электросетевики разъяснили учащимся правила пользования электроприборами, меры предосторожности и правила поведения возле энергообъектов. Работники производственного отделения провели уроки в 76 школах, входящих в зону ответственности Сибайских электросетей.

Напомним, в сентябре 2017 года между АО "БЭСК" и Министерством образования Республики Башкортостан было заключено новое соглашение о сотрудничестве в сфере реализации программы профилактики детского электротравматизма. В его рамках специалисты производственных отделений ООО "Башкирэнерго" регулярно проводят занятия в общеобразовательных учреждениях городов и районов республики. За 2016-2017 учебный год сетевиками проведено около 900 таких занятий в школах Башкирии.