Специалистов со всей России ждут на крупнейшей в Сибири выставке "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника"

С 21 по 23 ноября 2018 года в Красноярске пройдет крупнейшая в Сибири и на Дальнем Востоке XXVI специализированная выставка "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника". На мероприятие приглашают разработчиков и производителей технологических новинок – современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.

Каждая компания, занятая в сфере энергетики, сможет выбрать для себя подходящий раздел для участия в выставке. Основные разделы:

Энергоэффективность;

Энергосбережение;

Альтернативная энергетика;

Автоматизация;

Электротехника;

Импортозамещение в энергокомплексе;

Промышленная светотехника;

Бытовая светотехника.

Одновременно будет работать специализированная выставка "Нефть. Газ. Химия", посвященная одной из ключевых сфер экономики – добывающей промышленности. Это позволит расширить тематику проекта и привлечь дополнительную аудиторию.

Учитывая, что выставки проводятся в Красноярском крае – в одном из богатейших регионов России, обладающем огромным энергетическим, природно-ресурсным и научным потенциалом, они имеют большие перспективы. Так, выставка по электротехнике за четверть века стала одним из ведущих проектов в стране, наглядно демонстрирующим уровень развития энергетической отрасли. Об этом говорит ежегодное участие ведущих отраслевых компаний, для многих из них выставочная площадка стала неотъемлемым инструментом для продвижения своей продукции. На 2018 год уже забронировали стенды "Транснефть – Сибирь" (Омск), "ВЭЛАН" (Ростов-на-Дону), "Феникс Контакт Рус" (Москва), ДЗРА (Дивногорск), КЭМЗ (Красноярск), ПЗЭМИ (Подольск), ОКБ АРТ (Красноярск), "СпеПромАрматура" (Москва), СибКЭУЦ (Красноярск), "КИСАН" (Красноярск) и многие другие.

Участников и гостей ждет масштабная деловая программа – Сибирский энергетический форум: специализированные круглые столы и конференции по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики, добывающего сектора и т.д. Состоятся семинары, где будут рассмотрены практические решения существующих задач, стоящих перед отраслью.

На форум съедутся специалисты со всей России. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители правительства РФ, ведущие энергетики страны, собственники бизнеса.

Напомним, Сибирский энергетический форум и выставка "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника" пройдут с 21 по 23 ноября 2018 года в МВДЦ "Сибирь" (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19).