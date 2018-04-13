ТЭЦ Саратовского филиала "Т Плюс" перейдут на энергосберегающее освещение

Саратовский филиал "Т Плюс" приступает к модернизации системы освещения на своих энергообъектах. Лампы старого образца будут заменены на светодиодные светильники. На первом этапе энергосберегающие лампы будут установлены на Саратовской ТЭЦ-5, Энгельсской ТЭЦ-3 и Балаковской ТЭЦ-4.

В настоящее время на станциях используются дуговые ртутные лампы, которые не только потребляют большое количество электроэнергии, но и имеют короткий срок службы. После 400 часов работы у них более чем на 20% падает световой поток, а освещенность помещений к концу срока службы составляет не более 50%. Применение светодиодных светильников позволит повысить уровень освещенности рабочих мест, уменьшить нагрузку на кабельные сети, что положительно скажется на сроке их эксплуатации. Срок службы таких светильников составляет примерно 50 000 часов и, что немало важно, светодиод не нагревается, обеспечивая высокую степень пожарной безопасности.

В планах у энергетиков установить 1871 светодиодный светильник в помещениях станций. Энергокомпания уже ведет подготовку проектной документации, после чего будут проведены закупочные процедуры. Замена светильников будет вестись параллельно на трех станциях и на рабочие процессы никак не повлияет.

"Повышение собственной эффективности, в том числе применение энергосберегающих технологий – главное направление технической политики компании. Модернизация системы освещения позволит не только сократить расходы на электроэнергию, но и улучшить условия труда для сотрудников, повысить уровень производственной безопасности на объектах, что не менее важно для компании", - поясняет директор Саратовского филиала "Т Плюс" Александр Шудегов.

