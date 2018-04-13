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Отраслевые новости: Энергетика

Т Плюс в I квартале 2018 года нарастила выработку тепловой и электрической энергии

Т Плюс в I квартале 2018 года нарастила выработку тепловой и электрической энергии

13 апреля 2018, 10:45
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Энергообъекты Группы "Т Плюс" в первом квартале 2018 года выработали 19 млрд кВтч (+8% к аналогичному периоду прошлого года). Отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 44 млн Гкал (+6% к аналогичному периоду прошлого года).

Производство электрической энергии увеличилось в связи с более полной загрузкой оборудования и повышением теплофикационной выработки. Рост отпуска тепловой энергии вызван более низкими температурами наружного воздуха в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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