Т Плюс в I квартале 2018 года нарастила выработку тепловой и электрической энергии

Энергообъекты Группы "Т Плюс" в первом квартале 2018 года выработали 19 млрд кВтч (+8% к аналогичному периоду прошлого года). Отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 44 млн Гкал (+6% к аналогичному периоду прошлого года).

Производство электрической энергии увеличилось в связи с более полной загрузкой оборудования и повышением теплофикационной выработки. Рост отпуска тепловой энергии вызван более низкими температурами наружного воздуха в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

