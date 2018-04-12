В 2017 году инвестиции Смоленскэнерго в развитие электросетевого комплекса области составили 933,619 млн рублей

Капитальные вложения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" в развитие электросетевого комплекса региона в 2017 году составили 933,619 млн рублей. Из этой суммы 531,755 млн рублей было направлено на повышение надежности работы сетей за счет технического перевооружения и реконструкции, 386,719 млн рублей выделено на новое строительство и расширение.

В общей сложности за прошлый год было введено в эксплуатацию 278 км воздушных и кабельных линий электропередачи различного класса напряжения и 17 МВА трансформаторной мощности.

39% всех капитальных вложений были направлены на выполнение работ по технологическому присоединению потребителей "льготной" группы с мощностью присоединяемых электроустановок до 150 кВт. Затраты филиала на эти цели составили 368,432 млн рублей. Специалисты Смоленскэнерго выполнили 3342 договора технологического присоединения данной категории.

Наиболее крупными инвестиционными проектами, реализованными в 2017 году, стали модернизации подстанций 110/6 кВ "Центральная" и "Чернушки" с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю. Кроме того, важными направлениями инвестиционной деятельности ежегодно являются технологическое присоединение потребителей и комплексное приведение просек к нормативному состоянию.

Также осуществлялась реконструкция сетевой инфраструктуры для электроснабжения строящихся жилых домов и комплексов, предприятий сельскохозяйственного, социально-значимых объектов.

Инвестиционная программа реализуется для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей региона, повышения энергоэффективности при сокращении потерь электроэнергии и снижении эксплуатационных затрат. Кроме того, средства направляются на повышение доступности энергосетевой инфраструктуры для динамичного социально-экономического развития Смоленской области.