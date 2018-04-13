В Испании планируется установить 25 тыс. станций для подзарядки электромобилей к 2021 г.

Испанская компания - производитель и поставщик электроэнергии Iberdrola планирует к 2021 г. установить в стране 25 тыс. станций для подзарядки электромобилей. Большая часть – 16 тыс. станций – будет установлена в жилом секторе, а остальные 9 тыс. на территории частных компаний, желающих предложить эту услугу своим сотрудникам или клиентам. В целях реализации своего решения по обеспечению надежного и безопасного передвижения электрических транспортных средств и доступности соответствующих продуктов и услуг для потребителей в любой момент времени Iberdrola запустила новое программное приложение Smart Mobility.



Smart Mobility обеспечивает клиентам комплексное решение, включающее приобретение, установку и гарантийное обслуживание зарядной станции, получение консультационных услуг и возможность управления станцией дистанционно и в режиме реального времени за счет использования несложного приложения, доступного для всех мобильных устройств на платформах IOS и Android (Smart Mobility Hogar app). Приложение также обеспечивает возможность заключения контракта, адаптированного под конкретного клиента.

Кроме того, Iberdrola разработала специальный тарифный план, предусматривающий зарядку электромобилей в жилом секторе в часы с наименьшим тарифом на электроэнергию (с 1:00 до 7:00). За счет использования специального тарифа средняя стоимость зарядки электромобиля для 100-километрового пробега не превысит € 0,5. Таким образом, электрическая зарядка обойдется в 10 раз дешевле бензиновой для аналогичного пробега.

Iberdrola взяла на себя обязательство поставлять потребителям 100% "зеленую" электроэнергию и имеет сертификат, подтверждающий ее выработку на ВИЭ-генерации.

