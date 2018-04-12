В Пензенской области 18 малых сел получили доступ в интернет по Wi-Fi

"Ростелеком" в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) ввел в эксплуатацию 18[1] точек доступа Wi-Fi в малых селах и деревнях Нижнеломовского и Белинского районов Пензенской области. До каждого населенного пункта проложена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС). Общая протяженность оптики составила 240 км. Всего в регионе действует 81 точка доступа в интернет.

Директор Пензенского филиала ПАО "Ростелеком" Лев Дятлов комментирует: "Жители сел наравне с горожанами получили возможность проводить интернет-платежи, пользоваться медицинскими и образовательными услугами, обращаться в учреждения социальной защиты, общаться в социальных сетях. Доступ к информационным ресурсам в точках Wi-Fi предоставляется бесплатно".

В рамках проекта УЦН точки доступа в интернет появятся еще в 147 населенных пунктах области с численностью населения от 250 до 500 человек. Проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи. Распоряжением Правительства РФ "Ростелеком" с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

Кроме строительства и эксплуатации точек доступа Wi-Fi, "Ростелеком" обеспечивает работу почти 148 тыс. универсальных таксофонов, из них в Пензенской области – 1529. С 1 января 2018 года компания отменила плату за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, у всех пользователей появилась возможность звонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт без поминутной оплаты и без таксофонной карты. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют около четверти общего трафика.

[1] В проект УЦН в 2018 году вошли населенные пункты: Балкашино, Верхние Поляны, Калдусы, Камынино, Кевдо-Вершина, Корсаевка, Пичевка, Сулак, Тархово, Чернышево, Ширяево, Волженка, Ива, Лещиново, Мичкасские Выселки, Овчарное, Прянзерки, Сорокино.

