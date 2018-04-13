В Тимашевских электросетях подвели итоги работы по борьбе с хищениями электроэнергии в 1 квартале

В Тимашевском филиале ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") прошел день мастера для персонала, задействованного в работе по выявлению безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии, на котором были подведены итоги работы за 1 квартал 2018 года и определены планы дальнейшей работы по профилактике хищений электроэнергии.

Совместно с представителями юридического сектора правового сопровождения деятельности филиала на встрече были рассмотрены изменения в действующем законодательстве РФ, регламентирующие взаимодействие сетевой организации и потребителя в части учета электрической энергии. Участники мероприятия также наметили план мероприятий по выявлению и актированию фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии и подвели итоги работы за первый квартал текущего года.

В рамках мероприятия были отмечены благодарностями и награждены за успешные производственные показатели Брюховецкий, Каневской и Тимашевский участки развития и реализации услуг и наиболее отличившиеся электромонтеры. Так, с начала 2018 года в зоне ответственности Тимашевских электрических сетей выявлено более 500 тысяч украденных кВт⋅ч электроэнергии на сумму более 1,3 миллиона рублей.

– Противоправные действия недобросовестных потребителей приводят к серьезным сбоям в работе энергооборудования, нарушению электроснабжения населенных пунктов и социально значимых объектов. Фактически расхитители создают угрозу для жизни и здоровья людей. С такими потребителями мы ведем активную борьбу, – рассказал директор филиала Тимашевские электрические сети Сергей Соболев.

Напомним, с 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).