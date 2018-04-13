В Тюмени наградили победителей регионального этапа "Созвездия Россетей"

Церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников "Созвездие Россетей" прошла сегодня, 11 апреля, в Департаменте образования и науки Тюменской области. Шесть участников, показавших лучшие результаты, получили дипломы и подарки от АО "Тюменьэнерго". Организатором Всероссийской олимпиады школьников выступает ПАО "Россети", регионального этапа в Тюменской области – компания "Тюменьэнерго" совместно с Департаментом образования и науки области и Тюменским индустриальным университетом. Главная задача мероприятия – выявление талантливых ребят, которые имеют реальные задатки и желание развиваться в технических науках.

"Сегодня наравне с вузовскими олимпиадами, которые являются своего рода билетом для поступления в тот или иной вуз, проводятся по-настоящему зрелые компетентные олимпиады государственных корпораций, определяющих политику технологического развития нашей страны. Одной из таких являются "Россети". Для нас очень важно, что корпорация приняла решение и сочла необходимым учредить собственную инженерную олимпиаду, это многое говорит о благонадёжности и кадровой стратегии индустриальных партнёров", – отметил в приветственном слове директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Первый этап Олимпиады прошёл 31 марта и 1 апреля в 76 регионах России, заявки на участие подали около пяти тысяч школьников. В региональном этапе в Тюмени приняли участие около 70 школьников, которые проверили свои знания в математике, физике и информатике. Лучшими среди девятиклассников стали Алексей Ермаков, Евгений Буданов и Фадей Богомяков. В тройке призеров среди учеников десятых классов Елизавета Арцер, Рустам Садыков и Глеб Жданко.

В Тюменской области широко представлены предприятия индустриального характера, поэтому местная молодёжь именно в них видит перспективу построения стабильной карьеры. Стартом для этого как раз и может стать победа в Олимпиаде "Созвездие Россетей".

"Мы должны готовить свои будущие кадры, увеличивая потенциал отрасли. Такую задачу перед нами ставит президент страны и руководство компании "Россети". Отмечу, что в "Тюменьэнерго" существует несколько программ для формирования кадрового резерва помимо олимпиады: мы активно привлекаем к сотрудничеству студентов – на практику и в студотряды, работаем со школами, причем, не только с профильными классами. Я, безусловно, оцениваю это мероприятие как положительное и полезное для всех. Уверен, что многие из участников этой олимпиады выберут свой профессиональный путь именно в энергетике. А мы заинтересованы в вас, в свежих мыслях и в достойном будущем для нашей компании", – прокомментировал итоги Олимпиады заместитель генерального директора АО "Тюменьэнерго" – директор филиала "Тюменские распределительные сети" Антон Фирсов.

21 апреля в Екатеринбурге пройдет финальный этап, после которого лучшие в УрФО получат право участвовать в энергетической проектной смене, организуемой компанией "Россети" на побережье Черного моря летом 2018 года. Кроме того, участники олимпиады могут рассчитывать и на другие бонусы. "У нас в университете действует правило, согласовано которому участники и тем более призёры олимпиад, организацией которых так или иначе занимался ТИУ, получают преференции при поступлении на профильные специальности в нашем вузе. Будем рады видеть участников "Созвездия Россетей" в числе наших студентов", – отметил начальник управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Тюменского индустриального университета Альберт Мальшаков.

Ученики, показавшие самые высокие результаты, войдут в кадровый резерв дочерних компаний "Россетей". Отметим, что 30% коллектива "Тюменьэнерго" составляют именно молодые специалисты. Предприятие поддерживает различные форматы профориентационной работы, которую начинает вести ещё в младших классах школы, а её финальной стадией становятся студотряды.