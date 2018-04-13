Все магазины Apple полностью перешли на возобновляемую энергию по всему миру

Каждый фирменный магазин, офис, дата-центр Apple, а также все официальные подрядчики компании перешли на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится на сайте Apple.

Компания перешла на "чистое" электричество в 43 странах мира. Компания уже имеет 25 работающих проектов по возобновляемой энергии, всего они генерируют 626 мегаватт, из которых 286 мегаватт — от генераторов солнечной энергии. Еще 15 проектов находится на стадии строительства.

Издание The Verge отмечает, что не очень ясно, насколько Apple использует "чистую" энергию, и учитывает ли работу Apple Store, работа которой связана с городскими электросетями.

Обычно "чистой энергией" называют возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели, гидроэлектростанции и ветрогенераторы.

Хайтек