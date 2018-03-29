WorldSkills: Молодых профессионалов определили в "Тюменьэнерго"

В Нижневартовске проведен отбор для корпоративного чемпионата ПАО "Россети" по методике WorldSkills. Лучшие сотрудники "Тюменьэнерго" продемонстрировали профессиональные навыки в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики".

Соревнования проходили на учебно-тренировочном полигоне филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. Участники, представляющие четыре филиала компании – Сургутские, Нижневартовские, Урайские электрические сети и Энергокомплекс, – прошли два модуля конкурсных испытаний: проверка трансформаторов тока 10 кВ и проверка микропроцессорных защит фидера 10 кВ. Экспертами выступили компетентные специалисты служб РЗиА под руководством главного судьи соревнований, начальника службы релейной защиты и автоматики "Тюменьэнерго" Андрея Бурова.

"Из двух этапов сложнее оказался первый – проверка фидера 10 кВ. Он более продолжительный по времени, здесь большее количество операций и техническое оснащение этого этапа гораздо сложнее, чем проверка трансформатора тока. Уверен, что среди сотрудников компании необходимо регулярно проводить такие конкурсы, чтобы в будущем во время соревнований исключать волнение участников, которое, на мой взгляд, является главной помехой на пути к победе", – рассказал эксперт конкурса, начальник службы РЗиА филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети Дмитрий Исупов.

Победителем отборочного чемпионата признан Александр Трусов, электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Мегионского РЭС нижневартовского филиала компании. Александру 27 лет, в чемпионате по методике WorldSkills участвовал впервые и, по его словам, получил бесценный опыт. "Проверка терминала стала для меня испытанием, поскольку на подстанциях нашего филиала такие терминалы не установлены. Однако, все этапы прошел достаточно уверенно, удалось справиться с волнением. Больше всего беспокоил лимит времени. За короткий срок нужно выполнить достаточно сложные проверки. Я не хотел подводить свой филиал, поэтому усердно готовился к соревнованиям", – рассказал Александр Трусов.

Второе место занял Сергей Базалий из Сургутских электрических сетей, третье – Денис Воеводин из Энергокомплекса.

"Волнение, конечно, было у всех, и всем оно мешало, ведь важно не просто физически выполнять работу, но и, в первую очередь, думать, что делаешь. Реакция должна быть молниеносной. А в целом очень понравилось то, что каждый участник горел желанием победить. Молодцы!" – прокомментировал главный судья соревнований Андрей Буров.

Обладатели первого и второго мест представят "Тюменьэнерго" в финале открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства ПАО "Россети", который пройдет в зоне ответственности ПАО "Кубаньэнерго".

Отметим, что совершенствованию корпоративной системы профподготовки персонала на основе стандартов WorldSkills в "Тюменьэнерго" уделяется большое внимание. Кроме того, компания постоянно совершенствует формы профориентации и практикоориентированное обучение в целях обеспечения высококвалифицированными специалистами, как отрасли, так и экономики страны в целом.