Филиал "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс в 1 квартале 2018 года увеличил отпуск тепла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

За 1 квартал 2018 года теплоэлектростанциями филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс (Йошкар-Олинская ТЭЦ-2, Чебоксарская ТЭЦ-2 и Новочебоксарская ТЭЦ-3) выработано 1078,0 млн кВт*ч электроэнергии и отпущено 1948,7 тыс. Гкал тепловой энергии. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года выработка электрической энергии снизилась на 0,5%, отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ увеличился на 10,2 %.

Из общего объема выработки чувашские теплоэлектростанции филиала в 1 квартале 2018 года выработали 861,7 млн кВт*ч (в 2017 г. – 866,0 млн кВт*ч) электроэнергии и отпустили 1571,1 тыс. Гкал (в 2017 г. – 1426,8 тыс. Гкал) тепловой энергии.

Выработка электрической энергии осуществлялась ТЭЦ в соответствии с диспетчерским графиком, задаваемым системным оператором – Филиалом АО "СО ЕЭС" Нижегородское региональное диспетчерское управление.

Увеличение отпуска тепловой энергии связано с более низкой температурой наружного воздуха в феврале-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.