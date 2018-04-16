Начали свою работу выставки ЭЛЕКТРО и Нефтегаз

16 апреля в ЦВК "Экспоцентр" состоялось открытие 18-й Международной выставки "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" и 27-й международной выставки "Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений". А уже завтра откроет двери и Национальный нефтегазовый форум.

ЭЛЕКТРО – авторитетная международная площадка, где встречаются мировые и российские лидеры отрасли. В этом году более 250 электротехнических компаний из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Республики Беларусь, Республики Молдова, России, США, Турции, Чехии, Швейцарии представляют на ней своё передовое оборудование и актуальные технологические решения.

В этом году ЭЛЕКТРО представляет новую структуру деловых мероприятий. Насыщенная программа деловых мероприятий выставки, в которую войдут конференции, круглые столы, семинары и бизнес-консультации, охватит весь спектр вопросов в цепочке "производитель–поставщик–проектировщик–потребитель" и будет разделена по тематическим дням:

День Производителя (16 апреля)

День Заказчика (17 апреля)

День Проектировщика (18 апреля)

Молодежный день (19 апреля)

Наряду с полезным контентом от спикеров на тематических сессиях, Электро-2018 создает условия для результативной работы в зоне коворкинга, который откроет доступ к прямым отношениям с крупными клиентами отраслей, располагающих бюджетами на закупки: городское хозяйство и ЖКХ, промышленность и энергетика, строительство.

Сегодня, 16 апреля, открыла деловую прогрумму конференция «Интеллектуальная энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир».



"В цифровой энергетике мы видим наибольший потенциал для развития электроэнергетики как драйвера повышения конкурентоспособности российской экономики", – заявил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак. Основной проблемой нынешней энергетики, по мнению эксперта, – является неэффективность, связанная с операционными издержками на эксплуатацию энергокомплекса. По данным Минэнерго, остро стоит вопрос модернизации 60% всех функционирующих в России мощностей тепловой генерации, порядка 40% сетевой инфраструктуры не загружено, в энергосистеме не используется 36% генерирующих мощностей.



Единственный выход для оптимизации существующей структуры – цифровизация. Электроэнергетика имеет для этого огромный потенциал, уверены в Минэнерго. По словам Евгения Грабчака, возможности работы с большим массивом данных, облачные технологии позволят сделать существенный рывок в эффективности эксплуатации энергокомплекса. Необходимо создать такую модель энергосистемы, при которой будут введены единые классификаторы, произойдет планомерное развитие нормативно-правовой базы в энергетике, изменение системы управления и всех бизнес процессов.



В дискуссии о будущем отечественной электроэнергетики приняли участие генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев, генеральный директор НП «Распределенная энергетика» Ольга Новоселова, руководитель направления «Электроэнергетика» Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО Алексей Хохлов, руководитель компании «Стрижтелематика» Андрей Никулин, директор по электроэнергетике VYGON Consulting Алексей Жихарев, руководитель практики по проектам в энергетике VEGAS LEX Евгений Родин.

Нефтегаз – ведущая российская выставка нефтегазопромыслового оборудования и современных технологий нефтегазодобычи и переработки, входящая в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. С 2016 года она проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом. Эти два важнейших события отрасли взаимно дополняют друг друга, обеспечивая эффективное взаимодействие органов власти и отраслевых объединений, бизнеса и научного сообщества в решении стратегических задач.



Площадки двух крупнейших отраслевых выставок работают с 16 по 19 апреля в павильонах №8 (залы 1 и 2) и «Форум» ЦВК «Эспоцентр».

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