Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки

Ключевая ставка Банка России может пойти как вверх, так и вниз — регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. Такое заявление сделал глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев.

"Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции", — сказал Дмитриев, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

Сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по процентной политике состоится 27 апреля.

РИА Новости