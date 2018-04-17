Алексей Текслер на Красноярском экономическом форуме: "От цифровизации выиграют все её участники"

Цифровая трансформация экономики стала одной из ключевых тем проходящего в эти дни XV Красноярского экономического форума"Россия 2018-2024: реализуя потенциал". В ходе состоявшихся дискуссий Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер рассказал о перспективах внедрения современных цифровых технологий в ТЭК и ключевых компетенциях, которые будут востребованы в "энергетике будущего".

Выступая на состоявшемся в рамках форума круглом столе "Цифровизация: современные вызовы развития энергетики", первый замглавы ведомства отметил, что сегодня цифровая трансформация является ключевым драйвером технологических перемен российского ТЭК. "Мы уже находимся внутри процесса цифровизации. Цифровые технологии активно проникают в энергетику, позволяя эффективнее анализировать и управлять производством, транспортировкой и потреблением энергии", – заявил он.

Уже сегодня российские компании внедряют решения в сфере "умных" скважин, месторождений, шахт и разрезов в добычных отраслях. В электроэнергетике строятся цифровые подстанции и "умные" электрические сети, через которые подключаются активные пользователи. Всё этопостепенно преображает энергосистему, меняя ее характеристики в реальном времени, снижая количество аварий и время восстановления после них.

"В конечном итоге от цифровизации выиграют всееё участники", – подчеркнул Алексей Текслер. Энергетические компании смогут оптимизировать операционные расходы, повысить производительность труда и расширить спектр своих продуктов и услуг для потребителей, снизить издержки на простои и аварии за счет использования предиктивного анализа, улучшения планирования, оптимизации производственных и бизнес-процессов. Технологические компании и промышленные предприятия получат "рыночный импульс" для развития и производства инновационной продукции, которая повысит конкурентоспособностьроссийского ТЭК на традиционных мировых рынках и позволит выйти на новые – высокотехнологичные рынки. На уровне страны в целом повысится надежность и качество энергоснабжения потребителей, возрастёт устойчивость работы ключевых энергосистем, появятся новые конкурентные цифровые рынки, действующие в интересах всех участников отрасли. Наконец, внедрение цифровых решений благотворно отразится на конечных потребителях, повысит их осведомленность о текущем энергопотреблении и прозрачность формируемых для них начислений.

Ключевая роль государства в цифровой трансформации энергетики, как отметил Алексей Текслер, заключается в обеспечении кибербезопасности внедряемых решений, формировании минимальных требований к необходимым цифровым решениям, а также цифровизации предоставления государственных услуг и взаимодействия населения и бизнеса с самими органами власти. В этом контексте сегодня Минэнерго России работает над интеграцией направления "Цифровая энергетика" в утвержденную летом 2017года Правительством Российской Федерации программу"Цифровая экономика Российской Федерации".

Кроме того, Минэнерго России на постоянной основе находится в контакте с компаниями ТЭК, координируя реализацию инновационной политики в отраслях. С 2014 года Министерством реализуются "дорожные карты" по внедрению инноваций в отраслях ТЭК и отраслевому направлению Национальной технологической инициативы "Энерджинет". В их рамках были отобраны и реализуются более 20инновационных проектов. Среди них – проекты по стимулированию внедрения "цифровых подстанций" и развитию "умной" автономной гибридной генерации с использованием традиционных и возобновляемых источников энергии.

В контексте цифровой трансформации российской экономики в рамках форума также состоялся круглый стол "Развитие кадрового потенциала науки: ставка на таланты". В своем выступлении на нем Алексей Текслер подчеркнул, что реализация технологической трансформации напрямую зависит от профессионализма и компетенций работающих в отрасли специалистов.

"Стремительно меняющийся ландшафт ТЭК ставит новые вызовы перед образовательной системой.Очевидно, чтобы подготовить высокотехнологичные кадры для "энергетики будущего" нам нужно менять подходы к образованию", – обратил внимание Алексей Текслер.

Ключевой в подготовке кадров должна стать ориентация академического сообщества на потребности экономики. Задача для государства в этой связи – восстановить каналы превращения фундаментальных знаний в продукты и создать стимулы: для бизнеса – к инновациям, для университетов – к установлению партнерства, для молодых специалистов – для привлечения в науку и инновации.

В 2016 году впервые со времен СССР Минэнерго России при участии компаний ТЭК и научного сообщества был утвержден Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК на период до 2035 года. Он задает целевые ориентиры по перспективам развития и внедрения инновационных технологий и современных материалов в ТЭК, и призван стать, в том числе, ориентиром для подготовки кадров под перспективные потребности развития ТЭК. "Сегодня важно перейти от прогнозирования к формированию образовательных программ под потребности "энергетики будущего", и роль государства в этом процессе – сопровождать его, обеспечивая контакт образовательных организаций с отраслевыми компаниями", – подчеркнул Алексей Текслер.

В том числе, наряду с реализацией пилотных проектов, в рамках отраслевого направленияНациональной технологической инициативы "Энерджинет" уже осуществляется формирование системы опережающей подготовки высокотехнологичных кадров для перспективного рынка интеллектуальной энергетики. Для этого в 2017 году был создан Университет НТИ 20.35 и сетевой университет "Энерджинет", а также начала работу кафедра "Интеллектуальные сети и энергоснабжение" в Севастопольском государственном университете, которая будет готовить специалистов нового поколения, в том числе под реализацию инициативы.