Филиал "Тулэнерго" готов к сезону массовых ремонтно-профилактических работ

По результатам проверок производственные отделения Тульские, Новомосковские, Суворовские и Ефремовские электрические сети филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" получили акты готовности к безопасному проведению массовых ремонтно-профилактических работ 2018 года.

Комиссией под руководством первого заместителя директора – Главного инженера филиала "Тулэнерго" Игоря Соколова был отмечен высокий уровень подготовки производственных отделений к выполнению мероприятий ремонтной программы.

В подразделениях филиала проверена укомплектованность бригад и бригадных машин средствами защиты, заключены соглашения с подрядными организациями по вопросам охраны труда при выполнении работ в действующих электроустановках. Выполнен комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение случаев производственного травматизма. Для персонала проведены инструктажи, лекции, организован просмотр видеофильмов и обучение в кабинетах охраны труда, на тренажерах и полигонах, проверены теоретические знания и практические навыки сотрудников, осуществлен анализ основных нарушений, приводящих к возникновению несчастных случаев в сфере электроэнергетики. Все бригады получили "Свидетельства об аттестации на готовность к проведению ремонтно – профилактических работ".

Во время занятий на учебно-тренировочных полигонах проведены показательные обучающие допуски на различные виды работ административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.

Кроме того, все сотрудники прошли медицинское обследование, проверена комплектация рабочих мест персонала всем необходимым: средствами защиты и спецодеждой, приспособлениями, инструментами, аптечками первой помощи.

Напомним, в планах компании на 2018 год выполнить: ремонт силового оборудования на подстанциях 35-110 кВ (в том числе: 17 силовых трансформаторов 35-110 кВ, 136 масляных выключателей 6-110 кВ, 250 разъединителей 35-110 кВ), капитальный ремонт 1186 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, произвести ремонтные работы 569 километров высоковольтных линий (ВЛ) 35-110 кВ и 4422 километров линий электропередачи 0,4 - 10 кВ, очистить от древесно-кустарниковой растительности 993 га трасс ВЛ напряжением 0,4-110 кВ.

Качественное выполнение ремонтных работ является залогом надежной подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2018 – 2019 года.

