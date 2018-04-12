"Камский кабель" показал результаты применения кабелей с алюминиевым сплавом в строительных проектах

10 апреля на площадке Алюминиевой Ассоциации состоялась конференция "Инновационные кабели из алюминиевого сплава как инструмент снижения стоимости строительства". В конференции приняли участие представители ОК РУСАЛ, Алюминиевой ассоциации, Ассоциации производителей и поставщиков кабельной продукции "Честная позиция", крупнейших кабельных заводов, производителей электроустановочных изделий, а также строительных компании и проектных институтов.

Руководитель инвестиционных проектов ООО "Камский кабель" Илья Маслов выступил с презентацией на тему "Инновационная продукция для городской энергосистемы" о возможностях предприятия по выпуску инновационных кабелей на основе алюминиевого сплава марки АсВВГ, а также преимуществах новой продукции для строительства жилых и промышленных объектов, результатах испытаний и опыте применения продукции строительными компаниями.

"Мы поделились результатами испытаний продукции с ведущими производителями электроустановочных изделий, которые подтвердили полную совместимость, а также опытом использования кабелей с алюминиевым сплавом на объектах строительства. Представленная информация оказалась крайне актуальной для проектировщиков и строительных компаний. Доклад вызвал череду вопросов и дискуссий. Одним из ключевых моментов мероприятия стало решение об организации взаимодействия производителей кабелей и электроустановочных изделий с проектировщиками и строителями. Такая кооперация необходима для того, чтобы электропроводка, с применением новых для российского рынка изделий, была действительно надежной и безопасной", – отметил Илья Маслов.

Участники также обсудили вопросы освоения кабельными заводами новой номенклатуры, готовности нормативной базы к применению новой продукции на основе алюминиевого сплава, программу реновации г. Москвы, а также возможности содействия инновациям и внедрение современных технологий.