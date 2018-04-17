МОЭСК дает свет предприятиям малого и среднего бизнеса

"Московские кабельные сети" – филиал ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") выдали мощность до 150 кВт пяти объектам в Москве.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получают электрическую мощность от сетей ПАО "МОЭСК". В Юго-Восточном административном округе столицы выполнен договор технологического присоединения нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. Энергетики УКС Юго-Восточного округа проложили 108 метров кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ и заявитель получил 120 кВт для осуществления своей деятельности.

По двум договорам технологического присоединения энергетики МКС из УКС Юго-Западного округа проложили четыре КЛ 0,4 кВ общей протяженностью более 600 метров. Заявитель получил 300 кВт и возможность запуска в работу магазинов.

В центре столицы на улице Мясницкая к электрическим сетям присоединены еще два объекта. В историческом центре Москвы энергетики выдали мощность предпринимателям строго в установленные договорами сроки. В общей сложности выдано 175 кВт. Проложено около 150 метров КЛ 0,4 кВ.

"Специалисты Московских кабельных сетей обеспечивают качественное выполнение договоров, – комментирует работу филиала директор МКС Андрей Вологин. – При этом не важно, где это происходит. Вблизи МКАД или недалеко от Красной площади. Именно такая работа столичных энергетиков получила высокую оценку Всемирного банка в 2017 году, когда по показателю "Подключение к системе электроснабжения" Россия вошла в десятку стран-лидеров".