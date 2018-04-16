Минпромторг сформировал основные направления поддержки компаний-экспортеров

14 апреля, в рамках заключительного дня Красноярского экономического форума заместитель Министра промышленности и торговли Георгий Каламанов принял участие в круглом столе "Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири".

В ходе своего выступления замглавы Минпромторга России рассказал о формировании системы господдержки экспорта, важным звеном которой стала работа Российского экспортного центра.

"В 2017 году общий экспорт России составил $357 млрд Рост к уровню 2016 года порядка 25%. Несырьевой экспорт составляет $133,7 млрд", - поделился Георгий Каламанов.

Основной причиной опережающей динамики роста он назвал выход на новые рынки, как, например, Кубы и Ирана.

"Хочу еще раз акцентировать внимание на нахождении новых рынков сбыта. Кроме того, мы наметили несколько направлений по поддержке компаний-экспортеров – это субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, сертификация, логистика и транспортировка продукции", - подчеркнул замминистра.

В заключении он отметил хорошую динамику роста объемов экспорта в автомобилестроении, железнодорожном машиностроении, сельхозмашиностроение, химической и лесной промышленности, а также обратил внимание участников дискуссии на поддержку Минпромторгом предприятий в части конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности.

С докладами на мероприятии также выступили президент ТПП РФ Сергей Катырин, президент Союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" Рафаэль Шагеев, руководители крупных, средних и малых предприятий Сибири, представители институтов развития и научных центров.