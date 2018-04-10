Национальный нефтегазовый форум приступил к работе

В ЦВК "Экспоцентр" начал работу Национальный нефтегазовый форум, который проходит совместно с открывшейся днем ранее международной выставкой оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Нефтегаз-2018". Форум открылся сессией на тему "Технологическое развитие нефтегазовой отрасли России в условиях цифровой трансформации мировой экономики и структурных преобразований".

Модератором сессии выступил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его словам, и ННФ, и выставка "Нефтегаз-2018" приковывают к себе внимание не только российского бизнеса, но и зарубежных коллег, не только тех, кто работает в отрасли, но и гораздо более широкого круга связанных с ней предпринимателей.

Глава ТПП РФ попросил принявших участие в сессии видных российских и международных экспертов ответить на целый ряд вопросов, которые интересуют сегодня очень многих. В частности, о том, как будет развиваться нефтегазовый рынок, как будет меняться нефтегазовый сектор в условиях цифровой экономики, о динамике цен на нефть и дальнейших перспективах соглашения об ограничении добычи нефти, заключенного в конце 2016 года между ОПЕК, Россией и рядом других не входящих в картель стран.

Высокую оценку соглашению ОПЕК+ и главенствующей роли России в его реализации дал выступивший на сессии глава Департамента нефтяных исследований ОПЕК Бехруз Бейк Ализаде. Он подчеркнул, что в 2016 году мировой нефтяной рынок пребывал в состоянии хаоса. Однако подписанное с Россией соглашение позволило постепенно сбалансировать рынок и привести его к сегодняшней стабилизации. "Сотрудничество ОПЕК с Россией стало беспрецедентным. Россия выступила основным архитектором принятия и успешной реализации такого судьбоносного решения, позволившего сбалансировать цены на нефть", – заявил представитель ОПЕК.

Тему продолжил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что в 2016 году нефть стоила всего 27 долларов за баррель. И очень много стран, бюджеты которых зависят от нефтегазовой составляющей, в условиях тогдашней волатильности не могли принимать долгосрочных решений. Таким образом, на нефтяном рынке началось реальное уничтожение предложения. В сложившихся условиях нефтедобывающие страны стали кооперироваться. Позиции ОПЕК и России сблизились. Все были заинтересованы дать миру некую стабильность и предсказуемость на нефтегазовом рынке. С 2016 года спрос на нефть вырос примерно на 1,5 млн. баррелей в сутки. Без усилий, предпринятых странами ОПЕК и Россией, сегодня не было бы стабильности и предпосылок возвращения инвестиций в отрасль, сказал замглавы Минэнерго.

Вторая сессия ННФ была посвящена обсуждению вопросов импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышленности. Форум продолжает работу.