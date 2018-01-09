III Федеральный ИТ-форум электроэнергетической отрасли России Smart Energy 2018

Информационно-издательская группа ComNews приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в масштабном отраслевом мероприятии – III Федеральном ИТ-форуме электроэнергетической отрасли России - "Smart Energy 2018".

Дата и место проведения: 7 июня 2018г., отель "Марриотт Москва Гранд Отель" (Москва, ул. Тверская, д. 26/1).

За последние два года ИТ-форум электроэнергетической отрасли России - "Smart Energy" зарекомендовал себя уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам ИТ в энергетике, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием бизнеса, разработчиков и государства в условиях новой политической и экономической реальности.

Как и в предыдущие годы, специальными участниками форума будут руководители ИТ-служб (CIO) ключевых электроэнергетических компаний России.

Важнейшими темами форума в 2018 г. станут цифровая трансформация электроэнергетической индустрии, а также адаптация подходов "Индустрии 4.0" к потребностям электроэнергетической отрасли.

Основные секции форума:

Пленарная сессия с участием руководителей ИТ-служб крупнейших электроэнергетических компаний РФ

Будущее электроэнергетики в условиях развивающейся цифровой экономики

Цифровая трансформация и адаптация подходов "Индустрии 4.0" к потребностям электроэнергетической отрасли

ИТ как инструмент для повышения технико-экономической эффективности энергосистемы России

Прогностические методы управления, удаленный мониторинг, телеуправление и телемеханизация

Smart Energy 2018 - это:

Более 200 делегатов

Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений участников рынка

Акцент на актуальные вопросы по работе и взаимодействию ИТ-служб российских электроэнергетических компаний в новых экономических условиях

Насыщенная интеллектуальная программа с признанными экспертами делового сообщества

Отличные возможности для делового общения и новых контактов

Аудитория форума: руководители и менеджеры ИТ-служб энергетических компаний России; представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития; топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ ТП; руководители интеграторских компаний; главы российских офисов зарубежных вендоров; деловые и отраслевые СМИ; аналитики и эксперты отрасли.

Участие в данном мероприятии позволит Вам не просто узнать о насущных вопросах ИТ-развития и практическом опыте ключевых электроэнергетических компаний страны, но и получить эффективные инструменты для развития своего бизнеса.

Подробнее о форуме на официальном сайте: http://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartenergy2018/about

Ждем Вас на форуме 7 июня 2018г.!