III Федеральный ИТ-форум электроэнергетической отрасли России Smart Energy 2018

ЭЛЕКТРО 2018
18 апреля 2018, 15:11
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ
Информационно-издательская группа ComNews приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в масштабном отраслевом мероприятии – III Федеральном ИТ-форуме электроэнергетической отрасли России - "Smart Energy 2018".
Дата и место проведения: 7 июня 2018г., отель "Марриотт Москва Гранд Отель" (Москва, ул. Тверская, д. 26/1).
За последние два года ИТ-форум электроэнергетической отрасли России - "Smart Energy" зарекомендовал себя уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам ИТ в энергетике, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием бизнеса, разработчиков и государства в условиях новой политической и экономической реальности.
Как и в предыдущие годы, специальными участниками форума будут руководители ИТ-служб (CIO) ключевых электроэнергетических компаний России.
Важнейшими темами форума в 2018 г. станут цифровая трансформация электроэнергетической индустрии, а также адаптация подходов "Индустрии 4.0" к потребностям электроэнергетической отрасли.
Основные секции форума:
Smart Energy 2018 - это:
Аудитория форума: руководители и менеджеры ИТ-служб энергетических компаний России; представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития; топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ ТП; руководители интеграторских компаний; главы российских офисов зарубежных вендоров; деловые и отраслевые СМИ; аналитики и эксперты отрасли.
Участие в данном мероприятии позволит Вам не просто узнать о насущных вопросах ИТ-развития и практическом опыте ключевых электроэнергетических компаний страны, но и получить эффективные инструменты для развития своего бизнеса.
Подробнее о форуме на официальном сайте: http://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartenergy2018/about
Ждем Вас на форуме 7 июня 2018г.!