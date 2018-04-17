МРСК Северо-Запада уплатила 1,7 миллиарда рублей налогов и иных обязательных платежей за 1 квартал 2018 года

В результате финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" (дочерняя компания ПАО "Россети") за 1 квартал 2018 года уплатило в бюджеты всех уровней (с учетом возврата переплат) 1 761 млн рублей налогов и иных обязательных платежей.



В федеральный бюджет перечислено 709,14 млн рублей, возвращено переплат – 17,9 млн рублей, итого – 691,24 млн рублей (39% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей Общества).



В бюджеты субъектов Северо-Западного региона, включая местные бюджеты (в качестве налога на имущество, региональной составляющей налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, транспортного, земельного налогов и прочих отчислений), перечислено – 505,8 млн рублей, возвращено переплат – 92,4 млн рублей, итого – 413,4 млн рублей (24% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей Общества).

ПАО "МРСК Северо-Запада" перечислило страховые взносы за 1квартал 2018 года 658,5 млн рублей, возвращено переплат – 2,8 млн рублей, итого – 655,7 млн рублей (37% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей Общества).



Плата за негативное воздействие на окружающую среду в Управление Росприроднадзора составила 0,6 млн рублей.