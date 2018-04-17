"Ростелеком" модернизировал систему освещения и кухни в двух школах Челябинска

"Ростелеком" реализовал энергосервисный проект в школах № 151 и № 22 Челябинска. Это пилотное решение по одному из направлений проекта "Умный город". Энергоэффективность является одним из важных элементов концепции "Умный город", вошедшей в федеральную программу "Цифровая экономика".

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" выступил инициатором и инвестором проекта. Реализуя эту систему, мы ставили задачу – создать в школе стабильный регулируемый уровень освещения по градиентной технологии с целью максимальной заботы о здоровье учеников и педагогов. Благодаря этой системе в помещениях поддерживается равномерное мягкое освещение всех рабочих поверхностей, поскольку спектр света подобен естественному дневному свету из окна. Кроме того, данный проект призван снизить потребление электроэнергии более чем в два раза, чем позволит высвободить средства школьного бюджета и внести вклад в разгрузку энергосетей и улучшение экологической ситуации".

Специалисты "Ростелекома" смонтировали новое энергосберегающее оборудование – "умные" лампы, осуществили настройку системы градиентного освещения, а также провели ряд профилактических замеров. Для реализации проекта было использовано более 1300 светодиодных ламп и светильников российского производства, соответствующих ГОСТ и санитарным нормам. Впервые в рамках энергосервисных мероприятий было также заменено кухонное оборудование столовой школы, участвующее в приготовлении и подогреве пищи, на новые индукционные плиты. Проведено обучение персонала по использованию нового оборудования, которое уже запущено в работу.

Елена Жукович, директор школы № 151:

"Любое учреждение сейчас заинтересовано в энергосбережении. Мы в том числе. У нас был опыт, когда мы лет пять назад внедряли энергосберегающие лампы – нам понравилось, возникло желание сделать такой проект по всей школе. Это очень немаленькие деньги, поэтому мы очень благодарны существованию такого проекта, который позволили установить систему качественного освещения, при этом без затрат. Мы подписали энергосервисный контракт. Нам установили все оборудование, и мы рассчитываемся исключительно за счет экономии. Когда проект окупится, это будет прибыль школы. В течение месяца нам установили оборудование, работы еще завершаются, однако мы уже за март сократили энергозатраты более чем на 40%. Учителя восприняли нововведение положительно – стало светлее. Плюс это "умный" свет с датчиками – чем светлее за окном, тем меньше мощности подают лампы. Когда на улице светло, все автоматически гаснет".

Данные решения являются пилотными для внедрения в проект "Умный город", который реализуется в г. Сатка.