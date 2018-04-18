В Пермском крае запущен онлайн-сервис по оплате услуг теплоснабжения, ориентированный на коммерческих потребителей

Пермский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с Пермским отделением ПАО "Сбербанк" реализовали проект по повышению доступности оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. В приложениях "Сбербанк Онлайн" и "Сбербанк Бизнес Онлайн" запущен онлайн-сервис для клиентов: индивидуальных предпринимателей и физических лиц – собственников и арендаторов встроенных нежилых помещений.

Преимущество данного подхода заключается в том, что при оплате услуг теплоснабжения с личного счета через приложения "Сбербанк Онлайн" и "Сбербанк Бизнес Онлайн" или платежный терминал клиенту достаточно найти логотип своей ресурсоснабжающей организации, нажать на него и ввести номер договора. При этом автоматически отображается сумма задолженности по договору энергоснабжения.

В настоящее время сервис доступен для клиентов Пермского филиала ПАО "Т Плюс", ООО "Пермская сетевая компания" в Перми и Краснокамске, АО "Березниковская сетевая компания" в Березниках, ООО "Губахинская энергетическая компания" в Губахе и ООО "Инвестспецпром" в Чайковском. В первую очередь, услуга будет актуальна для 3,6 тыс. коммерческих потребителей. Годовой оборот платежей данной клиентской группы – более 120 млн рублей в год.

Запуск онлайн-сервиса – очередной шаг компании по внедрению принципов клиентоориентированности, считает директор по продажам Пермского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Алексей Комаров. "Удаленная оплата услуг теплоснабжения востребована потребителями, представляющими малый бизнес: владельцы кафе, парикмахерских, магазинов, располагающихся на первых этажах многоквартирных домов. Для таких клиентов особенно важны оперативность получения данных о задолженности за теплоресурс и обслуживание без очередей. Современные технологии позволяют повысить комфорт наших клиентов при оплате теплоресурсов".

Новый клиентский сервис доступен с 9 апреля, и уже пользуется популярностью плательщиков: за неделю здесь совершено более 620 платежей.

