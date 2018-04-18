Во Владимирском филиале "Т Плюс" состоялось совещание Совета ТЭК

Во Владимирском филиале "Т Плюс" состоялось очередное заседание общественно-консультативного Совета ТЭК при УФАС по Владимирской области. В его работе приняли участие руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона: ОАО "Газпром газораспределение Владимир", ОАО "ВОЭК", Владимирского филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", АО "ВКС", а также представители Департамента цен и тарифов, Департамента ЖКХ администрации Владимирской области.

Совет создан для предотвращения антимонопольных нарушений, информирования участников рынка об изменениях в законодательстве и правоприменительной практике, а также обсуждения вопросов, возникающих в деятельности компаний.

В этот раз основной темой совещания стали вопросы применения правил технологического применения к сетям. Участники обсудили проблемы применения стандартизированных тарифных ставок, особенностей подключения садовых участков, сложностей установления факта технологического присоединения потребителей. Председатель собрания, заместитель руководителя Владимирского УФАС, Надежда Шибаева рассказала о принципах назначения наказаний и установления круга виновных лиц, мерах административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

"Все участники заинтересованы в максимальном соблюдении закона. На практике не всегда очевидно, норму какого закона применять в той или иной ситуации. Учитывая размеры штрафов и риски для репутации, необходимо использовать все возможности для предотвращения нарушений. Вот почему подобные совещания так важны как для власти, так и для бизнеса", – отметил директор Владимирского филиала "Т Плюс" Александр Королев.

