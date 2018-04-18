Комиэнерго расскажет предпринимателям Воркуты об особенностях технологического присоединения к электрическим сетям

Воркутинские электрические сети филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" приглашают 23 апреля всех желающих на День предпринимателя. Специалисты энергокомпании осветят вопросы технологического присоединения к электрическим сетям.На встрече энергетики расскажут о способах подачи заявок в сетевую организацию, познакомят с процессом технологического присоединения, действующими нормативными документами, расчетом стоимости подключения, льготах для владельцев малого и среднего бизнеса, предусмотренных действующим законодательством. Также в повестке мероприятия - требования к месту установки прибора учета электрической энергии и порядку его эксплуатации.День предпринимателя будет проводиться в актовом зале здания ПО "Воркутинские электрические сети" по адресу: г. Воркута, ул. Яновского, д. 1. Начало в 10:00.