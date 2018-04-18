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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Комиэнерго расскажет предпринимателям Воркуты об особенностях технологического присоединения к электрическим сетям

Комиэнерго расскажет предпринимателям Воркуты об особенностях технологического присоединения к электрическим сетям

19 апреля 2018, 14:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО

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Воркутинские электрические сети филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" приглашают 23 апреля всех желающих на День предпринимателя. Специалисты энергокомпании осветят вопросы технологического присоединения к электрическим сетям.

На встрече энергетики расскажут о способах подачи заявок в сетевую организацию, познакомят с процессом технологического присоединения, действующими нормативными документами, расчетом стоимости подключения, льготах для владельцев малого и среднего бизнеса, предусмотренных действующим законодательством. Также в повестке мероприятия - требования к месту установки прибора учета электрической энергии и порядку его эксплуатации.

День предпринимателя будет проводиться в актовом зале здания ПО "Воркутинские электрические сети" по адресу: г. Воркута, ул. Яновского, д. 1. Начало в 10:00.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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