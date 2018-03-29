"Ленэнерго" поблагодарило ГК "Меридиан" за успешно выполненные работы

ГК "Меридиан" получила благодарность от сетевой компании за успешно выполненные проекты по строительству кабельной линии 110 кВ "Крестовская-Василеостровская" и строительству подстанции 110 кВ № 13А (диспетчерское наименование - № 131 "Гаванская") с кабельными заходами 110 кВ в Санкт-Петербурге.

"Ленэнерго" отметило системный подход к решению возникающих вопросов и профессионализм специалистов ГК "Меридиан", что позволило качественно и своевременно завершить все необходимые работы по строительству, повысить качество электроснабжения в нескольких районах города, а также реализовать программу подготовки инженерной инфраструктуры Чемпионата мира по футболу-2018.

В благодарности отмечается квалификация и ответственность специалистов ГК "Меридиан", которые успешно провели работы высокой сложности в исторической части города, а также выражается уверенность в продолжении долгосрочного сотрудничества.

"”Меридиан” на протяжении более семи лет сотрудничает с Ленэнерго, которое является нашим ключевым партнером. За это время мы совместно реализовали значительное количество проектов. Надеемся, что и в дальнейшем успешно продолжим нашу работу, направленную на развитие электроэнергетики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", – отметил генеральный директор ГК "Меридиан" Алексей Максимихин.