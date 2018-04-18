На Загорской ГАЭС стартовала ремонтная кампания

На Загорской ГАЭС (филиал ПАО "РусГидро") стартовала ежегодная ремонтная кампания. Рабочая комиссия подписала акт готовности станции к проведению плановых ремонтов, подтвердив наличие необходимых материалов, инструмента, квалифицированного персонала и технической документации.

В настоящее время в плановый текущий ремонт выведен гидроагрегат № 1 мощностью 200 МВт. Продолжительность ремонта составляет 21 день. За это время специалисты Загорской ГАЭС и подрядной организации "Гидроремонт-ВКК" обследуют основные узлы гидроагрегата: статор, ротор, подпятник, генераторный и турбинный подшипники, систему регулирования и вспомогательное оборудование. Также проведут ремонт запорной арматуры и насосного оборудования.

В соответствии с графиком, с апреля по октябрь 2018 года будут выполнены текущие (профилактические) ремонты всех шести гидроагрегатов станции и один капитальный ремонт гидроагрегата № 5. Также панируется отремонтировать оборудование собственных нужд: комплектных трансформаторных подстанций, комплектных распределительных устройств зданий и гидротехнических сооружений: здания ГАЭС, водоприемника и секций напорных водоводов.

Годовая программа ремонтов генерирующего оборудования Загорской ГАЭС согласована с АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Центра и не отразится на работе станции.

Главный инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов отмечает: "На время проведения ремонтных работ гидроаккумулирующая станция продолжит выполнять задачи по выработке электроэнергии и поддержанию баланса мощности в центральной энергосистеме".

Ежегодные профилактические ремонты на Загорской ГАЭС направлены на диагностику состояния основного и вспомогательного генерирующего оборудования, восстановление его эксплуатационных свойств, повышение безопасности и надежности работы.