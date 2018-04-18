Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT: легкий выбор для строительства

19 апреля 2018, 12:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK представляет расширенный ассортимент пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41, предназначенный для сегмента "Строительство и ЖКХ". В соответствии с тенденциями рынка и следуя запросам потребителей, на рынок выводятся ЩРН(В)-П IP41 новой серии LIGHT, разработанные специально для строительных организаций, работающих на рынке жилищного и коммерческого строительства.
ЩРН(В)-П IP41 IEK® выпускаются на производственной площадке ГК IEK в Тульской области и давно пользуются спросом у российского потребителя. Новая серия LIGHT сохраняет высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP4, при этом стоимость корпусов этой серии снижена и стала более комфортной для закупок благодаря оптимизации:
Комплектация корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT
Технические характеристики корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT