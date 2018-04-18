Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT: легкий выбор для строительства

Группа компаний IEK представляет расширенный ассортимент пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41, предназначенный для сегмента "Строительство и ЖКХ". В соответствии с тенденциями рынка и следуя запросам потребителей, на рынок выводятся ЩРН(В)-П IP41 новой серии LIGHT, разработанные специально для строительных организаций, работающих на рынке жилищного и коммерческого строительства.

ЩРН(В)-П IP41 IEK® выпускаются на производственной площадке ГК IEK в Тульской области и давно пользуются спросом у российского потребителя. Новая серия LIGHT сохраняет высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP4, при этом стоимость корпусов этой серии снижена и стала более комфортной для закупок благодаря оптимизации:

Из комплектации исключены нулевые шины N/PE, что позволит расширить область применения корпусов в индивидуальных схемах распределения (готовые решения, использующие шины N/PE, отличные от стандартной комплектации);

Индивидуальная упаковка заменена на полиэтиленовый пакет, что снижает общую цену товара, но обеспечивает сохранность продукции при транспортировке.

Комплектация корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT

DIN-рейки;

Суппорт для шин N/PE;

Винты и пластиковые дюбели для крепления;

Маркировочная лента.

Технические характеристики корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT