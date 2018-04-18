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Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT: легкий выбор для строительства

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT: легкий выбор для строительства

19 апреля 2018, 12:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK представляет расширенный ассортимент пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41, предназначенный для сегмента "Строительство и ЖКХ". В соответствии с тенденциями рынка и следуя запросам потребителей, на рынок выводятся ЩРН(В)-П IP41 новой серии LIGHT, разработанные специально для строительных организаций, работающих на рынке жилищного и коммерческого строительства.

ЩРН(В)-П IP41 IEK® выпускаются на производственной площадке ГК IEK в Тульской области и давно пользуются спросом у российского потребителя. Новая серия LIGHT сохраняет высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP4, при этом стоимость корпусов этой серии снижена и стала более комфортной для закупок благодаря оптимизации:

  • Из комплектации исключены нулевые шины N/PE, что позволит расширить область применения корпусов в индивидуальных схемах распределения (готовые решения, использующие шины N/PE, отличные от стандартной комплектации);
  • Индивидуальная упаковка заменена на полиэтиленовый пакет, что снижает общую цену товара, но обеспечивает сохранность продукции при транспортировке.

Комплектация корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT

  • DIN-рейки;
  • Суппорт для шин N/PE;
  • Винты и пластиковые дюбели для крепления;
  • Маркировочная лента.

Технические характеристики корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии LIGHT

  • Вид установки: навесной, встраиваемый;
  • Класс защиты: II;
  • Материал корпуса: АБС — пластик;
  • Материал дверцы: поликарбонат;
  • Цвет: RAL 9010;
  • Количество рядов: от 1 до 3;
  • Количество модулей: от 4 до 36;
  • Номинальное напряжение, В: до 400;
  • Номинальная частота, Гц: 50;
  • Номинальный ток, А: 100;
  • Рабочая температура: —20?+85 °С;
  • Климатическое исполнение: УХЛ3;
  • Ударная прочность: IK05 (0,7 Дж);
  • Срок службы: не менее 25 лет.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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