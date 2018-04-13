Удмуртэнерго реализует инвестиционную программу 2018 года

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" подвели итоги реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года. В первые три месяца в рамках техперевооружения объектов электросетевого хозяйства были выполнены работы по реконструкции воздушных линий 0,4-10 кВ в 12 районах Удмуртской Республики.

Обновленные участки электрических сетей с современным самонесущим изолированным проводом (СИП-3) появились в д. Кипун, д. Верхний Казес Шарканского района, с. Чекан, д. Пужмесь-Тукля Увинского района, с. Ильинское Малопургинского района, д. Удм. Тоймобаш Алнашского района, д. Борисово и с. Тарасово Сарапульского района, с. Пудем Ярского района, райцентрах Завьялово, Шаркан и Юкаменское.

В ходе реконструкции были частично модернизированы отдельные участки распределительных электрических сетей - деревянные опоры на объектах заменили на железобетонные, старый провод поменяли на СИП-3. Всего было реконструировано почти 39 км электрических сетей, установлено 780 опор линий электропередачи.

В результате проведенных сотрудниками Удмуртэнерго работ, значительно повысилась надежность и безопасность электроснабжения населения, социальных, бытовых и производственных объектов, улучшилось качество поставляемой электроэнергии, созданы дополнительные возможности для нового технологического присоединения.

Помимо этого, в первом квартале на строительство электрической инфраструктуры для технологического присоединения новых объектов было направлено 77,3 млн. руб., в т.ч. 12,2 млн. руб. в интересах заявителей с запрашиваемой мощностью 15-150 кВт, основную долю которых составляют представители малого и среднего бизнеса.

Реализуя инвестиционную программу 2018 года во 2 квартале, энергетики планируют повысить качество и надежность электроснабжения еще в 45 населенных пунктах республики. Кроме того, будут продолжены работы по строительству новых электросетевых объектов в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения.

Всего в текущем году на развитие сетевого хозяйства филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" направит более 728 миллионов рублей. Электросетевой инфраструктурой будут обеспечены новые предприятия, социальные объекты и жилые микрорайоны республики. Увеличение трансформаторной мощности к концу года составит более 3 МВА.

