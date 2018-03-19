Уральский турбинный завод модернизирует мощности ТГК-14

Руководители ПАО "ТГК-14" и Уральского турбинного завода (холдинг РОТЕК) провели техническое совещание о ходе реализации проекта для Улан-Удэнской ТЭЦ-1, а также перспективах дальнейшего сотрудничества.

В настоящее время для Улан-Удэнской ТЭЦ-1 УТЗ выполняет проект реконструкции с установкой турбины ПР-30-90/10/1,2. Оборудование изготовлено и доставлено на станцию. Монтаж агрегата начнется в конце этого года, ввести турбину в эксплуатацию планируется в 2019 году. В результате реконструкции будет увеличена надежность электро- и теплоснабжения столицы Республики Бурятия, повышены технико-экономические показатели ТЭЦ.

Современная система регулирования нового агрегата обеспечит маневренность его работы на различных режимах, кроме того, заложенные конструкторские решения повысят эффективность работы на теплофикационных режимах, что особенно важно для климатических условий региона.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы привлечения УТЗ к модернизации Читинской ТЭЦ-1 и завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Предложения УТЗ разработаны с учетом перспектив включения проектов в перечень объектов по модернизации тепловых электростанций в рамках обсуждаемой в настоящее время программы ДПМ-штрих.

- Уральский турбинный завод является давним надежным партнером ПАО "ТГК-14", технические решения, предложенные конструкторами в рамках масштабной модернизации энергетического оборудования, своевременны, - отмечает генеральный директор ПАО "ТГК-14" Алексей Лизунов. - Социальная и экономическая значимость реализации проектов по завершению строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и модернизации Читинской ТЭЦ-1 в рамках федеральной программы ДПМ-модернизация для регионов и объединенной энергосистемы Сибири очень высока.