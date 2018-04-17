В 2018 году МРСК Юга планируют привлечь к работе на своих объектах свыше 100 бойцов студенческих отрядов

В 2018 году на объектах ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") будут трудиться 110 студентов вузов Юга России. Стройотряды будут выполнять производственные задачи на всей территории присутствия компании, в каждом из филиалов МРСК Юга.

По мнению будущих энергетиков, работа на объектах энергокомпании – интересный и полезный трудовой опыт, возможность попробовать себя в будущей профессии. Поэтому в этом году из числа будущих стройотрядовцев каждый десятый уже имеет опыт работы в энергокомпании и вновь решил провести летний трудовой сезон в МРСК Юга.

Ежегодно на энергообъектах сетевой компании летний трудовой семестр проходят учащиеся Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова (г. Новочеркасск), Ростовского университета путей сообщения, филиала МЭИ в г. Волжский и Волгоградского государственного аграрного университета. В этом году впервые в стройотрядовском движении МРСК Юга примут участие студенты Астраханского государственного технического университета.

Работа стройотрядов продлится с 1 июля по 15 августа.