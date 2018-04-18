В Пскове энергетики проводят рейды по снятию рекламных конструкций с опор ЛЭП

Специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" приступили к работе по очистке опор воздушных линий электропередачи от незаконно размещенных на них рекламных конструкций. 13 апреля бригады "Северных электрических сетей" работали в областном центре на улице Юбилейной и Рижском проспекте. В ходе рейда в пятницу было снято порядка 20 конструкций, незаконно размещенных на опорах ЛЭП.До конца текущего месяца работы по снятию с опор ЛЭП и сетей уличного освещения незаконно размещенной рекламы продолжатся, на предприятии утвержден перечень улиц и план-график работы бригады участка по эксплуатации воздушных линий по снятию рекламы с опор.Как подчеркнули в службе эксплуатации и ремонта распредсетей "Псковэнерго", рекламные конструкции создают повышенную ветровую нагрузку на опоры линий электропередачи, мешают обслуживанию оборудования и угрожают его нормальной работе."Псковэнерго" напоминает, что размещение рекламных конструкций на опорах – это нарушение федерального законодательства. В частности, согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г., в охранных зонах энергообъектов запрещено размещать посторонние предметы, способные повлиять на надежность электроснабжения потребителей.