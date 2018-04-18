В ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" проходят встречи с потребителями

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" и всех его производственных отделениях (ПО) продолжается практика личных встреч руководства компании с жителями области. В ходе таких встреч фактические и потенциальные потребители могут задать все интересующие вопросы на тему энергоснабжения, получить подробные разъяснения и консультации.

Подавляющее большинство обращений связано с вопросами технологического присоединения к электросетям. Также потребителей интересуют темы тарификации энергопотребления, оказания услуг и качества электроснабжения, увеличения выдаваемой мощности, переоформления технической документации при смене собственника и т.д.

Например, в Барышском производственном отделении филиала прошла встреча директора ПО Александра Орешникова и главного инженера Сергея Белова с заместителем главы администрации муниципального образования "Барышский район" Алексеем Терентьевым по вопросам технологического присоединения ряда объектов в рамках проекта "Комфортная среда", а также установки и подключения фонарей уличного освещения для физических лиц. Вопрос технологического подключения уличного освещения также поднимался на встрече руководства Димитровградского ПО Евгения Беспалова с главой МО "Тиинское сельское поселение" Сергеем Новиковым.

Подобные встречи руководства и потребителей ежемесячно проходят в филиале "Ульяновские распределительные сети" и всех его производственных отделениях.

Поддержание контакта с потребителями и оперативное решение всех возникающих вопросов, в том числе, касающихся технологического присоединения, являются одним из приоритетных направлений деятельности компании.

Энергетики напоминают о том, что подать заявку на присоединение к электросетям можно в филиале "Ульяновские РС" по адресу г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.48а, в производственных отделениях филиала в г.Барыш, г.Димитровград и п.г.т.Новоспасское, а также дистанционно, не выходя из дома или офиса, в личном кабинете на официальном сайте ПАО "МРСК Волги" (www.mrsk-volgi.ru) и через Портал электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф).