Выработка солнечных электростанций под управлением группы компаний "Хевел" превысила 177 ГВт*ч

ЭЛЕКТРО 2018
19 апреля 2018, 16:54
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт*ч по итогам I квартала 2018 года
|
СЭС
|
Установленная мощность
|
|
МВт
|
I кв.
|
Республика Алтай
|
Кош-Агачская СЭС
|
5
|
1412,2
|
Кош-Агачская СЭС-2
|
5
|
1432
|
Майминская СЭС
(1-2 очереди)
|
20
|
3155
|
Усть-Канская СЭС
|
5
|
1485,9
|
Онгудайская СЭС
|
5
|
800,9
|
Республика Башкортостан
|
Бурибаевская СЭС (1-2 очереди)
|
20
|
5357,8
|
Исянгуловская СЭС
|
9
|
1718,6
|
Республика Бурятия
|
Бичурская СЭС
|
10
|
2557,7
|
Оренбургская область
|
Переволоцкая СЭС
|
5
|
1123,2
|
Соль-Илецкая СЭС
|
25
|
5484,5
|
Саратовская область
|
Пугачевская СЭС
|
15
|
3466,8
|
Орлов-Гайская СЭС
|
5
|
1416,4
Таким образом, общая выработка солнечной генерации "Хевел" за I квартал 2018 года составила 29 411 тыс. кВт*ч.
Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 177 546 тыс. кВт*ч, что эквивалентно использованию 53 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Солнечные электростанции группы компаний "Хевел" позволили избежать более 94 075 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
На объём выработки оказывают влияние следующие факторы: уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия, время года и продолжительность светового дня, графики плановых ремонтов и технического обслуживания станций, а также требования Системного оператора.