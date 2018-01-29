Выработка солнечных электростанций под управлением группы компаний "Хевел" превысила 177 ГВт*ч

Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт*ч по итогам I квартала 2018 года

СЭС Установленная мощность МВт I кв. Республика Алтай Кош-Агачская СЭС 5 1412,2 Кош-Агачская СЭС-2 5 1432 Майминская СЭС (1-2 очереди) 20 3155 Усть-Канская СЭС 5 1485,9 Онгудайская СЭС 5 800,9 Республика Башкортостан Бурибаевская СЭС (1-2 очереди) 20 5357,8 Исянгуловская СЭС 9 1718,6 Республика Бурятия Бичурская СЭС 10 2557,7 Оренбургская область Переволоцкая СЭС 5 1123,2 Соль-Илецкая СЭС 25 5484,5 Саратовская область Пугачевская СЭС 15 3466,8 Орлов-Гайская СЭС 5 1416,4

Таким образом, общая выработка солнечной генерации "Хевел" за I квартал 2018 года составила 29 411 тыс. кВт*ч.

Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 177 546 тыс. кВт*ч, что эквивалентно использованию 53 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Солнечные электростанции группы компаний "Хевел" позволили избежать более 94 075 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

На объём выработки оказывают влияние следующие факторы: уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия, время года и продолжительность светового дня, графики плановых ремонтов и технического обслуживания станций, а также требования Системного оператора.