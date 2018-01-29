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Пресс-релизы

Выработка солнечных электростанций под управлением группы компаний "Хевел" превысила 177 ГВт*ч

Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт*ч по итогам I квартала 2018 года

СЭС

Установленная мощность

 

МВт

I кв.

Республика Алтай

Кош-Агачская СЭС

5

1412,2

Кош-Агачская СЭС-2

5

      1432

Майминская СЭС

(1-2 очереди)

20

      3155

Усть-Канская СЭС

5

1485,9

Онгудайская СЭС

5

800,9

Республика Башкортостан

Бурибаевская СЭС (1-2 очереди)

20

5357,8

Исянгуловская СЭС

9

1718,6

Республика Бурятия

Бичурская СЭС

10

2557,7

Оренбургская область

Переволоцкая СЭС

5

1123,2

Соль-Илецкая СЭС

25

5484,5

Саратовская область

Пугачевская СЭС

15

3466,8

Орлов-Гайская СЭС

5

1416,4


Таким образом, общая выработка солнечной генерации "Хевел" за I квартал 2018 года составила 29 411 тыс. кВт*ч.

Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 177 546 тыс. кВт*ч, что эквивалентно использованию 53 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Солнечные электростанции группы компаний "Хевел" позволили избежать более 94 075 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

На объём выработки оказывают влияние следующие факторы: уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия, время года и продолжительность светового дня, графики плановых ремонтов и технического обслуживания станций, а также требования Системного оператора.

Компания: Хевел

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