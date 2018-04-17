Хищение электрической энергии стоимостью более 650 тыс. рублей обнаружено в Одинцовском районе

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") в ходе внепланового рейда "Честный киловатт" обнаружили хищение электрической энергии в деревне Дяденьково Одинцовского района Подмосковья.

У одного из жителей деревни не оказалось договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией, однако это совершенно не мешало мужчине пользоваться электричеством, за которое он не платил. За допущенное нарушение в отношении недобросовестного потребителя составлен акт о бездоговорном потреблении более 185 тыс. кВтч электрической энергии стоимостью свыше 650 тыс. рублей. Столько стоило мужчине незаконное электропотребление.

ПАО "МОЭСК" напоминает, что в случае пользования электрической энергией в отсутствии договора энергоснабжения, электропотребление считается бездоговорным. Его объем определяется расчетным путем, согласно ПП РФ №442 от 04.05.2012 и, как правило, в несколько раз превышает объем фактического электропотребления. Показания приборов учета, даже если они установлены, в отсутствии договора энергоснабжения, не учитываются.

Потребление электрической энергии без договора на поставку электрической энергии незаконно! Помимо высокой стоимости потребленного без договора электричества, за бездоговорное потребление предусмотрена административная ответственность от 10 до 15 тыс. рублей для граждан и от 30 до 80 тыс. рублей – для юридических лиц.

Если вам стало известно о хищениях электрической энергии, сообщите о них по телефону горячей линии МОЭСК 8 (499) 951-06-49