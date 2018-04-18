"Янтарьэнерго" консолидирует электрические сети СНТ

Специалисты компании проводят работу по консолидации электрических сетей, принадлежащих садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям жителей Калининградской области, путем их передачи на баланс "Янтарьэнерго". После передачи сетей "Янтарьэнерго" принимает обязательства по поддержанию их в надлежащем техническом состоянии, оперативно устраняет последствия технологических нарушений.

Благодаря этим мероприятиям повышается качество и надежность электроснабжения членов СНТ, которые зачастую вынуждены решать проблемы энергоснабжения собственными силами за счет увеличения членских взносов. Кроме того, для садоводов значительно снижается тариф, так как садоводческое товарищество при установлении "внутреннего тарифа" вынуждено закладывать издержки на оплату потерь электроэнергии. Садоводам открываются индивидуальные лицевые счета для расчетов за потребленную электроэнергию по установленным государством тарифам, и, как следствие, с председателей снимается ответственность за нарушение платежной дисциплины.

В этом году специалисты "Янтарьэнерго" перевели на баланс компании сети СНТ "Сосновка" Зеленоградского района. Сетевики будут заниматься обслуживанием более 17 км воздушных линий электропередачи.

После оформления всех документов и передачи сетей жители садоводства обратились с благодарственным письмом на имя генерального директора "Янтарьэнерго" Игоря Маковского.

"Выражаем Вам признательность за проделанную работу. В дальнейшем рассчитываем на обеспечение надлежащего технического обслуживания электросетевого хозяйства нашего СНТ. Передачу электросетей считаем необходимой для долгосрочного обеспечения надежного электроснабжения членов СНТ", - сказано в письме за подписью председателя правления СНТ "Сосновка" О. Плюгиной.

