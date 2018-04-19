АО "ОКБМ Африкантов" в 2017 году получило 11 патентов и также оформило 24 "ноу-хау"

В 2017 году АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) в процессе выполнения НИОКР по основным бизнес-направлениям деятельности получило 11 патентов на изобретения и полезные модели, а также оформило 24 секрета производства (ноу-хау).

АО "ОКБМ Африкантов" ежегодно принимает активное участие в конкурсе объектов интеллектуальной собственности "Патент года" на соискание премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина". В 2017 году патент на полезную модель "Затвор обратный поворотный" коллектива предприятия стал победителем в номинации "Лучшая полезная модель года в сфере машиностроения", а патент на изобретение "Способ тепловизионного определения характеристик турбулентности неизотермического потока" стал обладателем диплома за третье место в номинации "Лучшее изобретение года в сфере электроники и приборостроения".

Таким образом, в настоящее время портфель интеллектуальной собственности предприятия включает в себя 98 патентов на изобретения и полезные модели, 717 ноу-хау и 91 программу для ЭВМ.

Высокий профессиональный уровень правового обеспечения процессов (прямых/смежных), связанных с созданием, использованием, распоряжением интеллектуальной собственностью Общества, был отмечен на уровне АО "Атомэнергомаш" в рамках проведения расширенного IP – аудита деятельности юридических, финансово-экономических служб, а также подразделений по обеспечению экономической безопасности и защиты активов организаций в контуре управления АО "Атомэнергомаш".