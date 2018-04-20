Более 1100 жителей частного сектора внесены АО "Севкавказэнерго" в списки на отключение от электроснабжения

Практика рассылки уведомлений о возможном ограничении в потреблении электроэнергии злостным неплательщикам, которую применяет диспетчерский отдел АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети"), даёт ощутимые результаты в борьбе с дебиторской задолженностью.

С начала 2018 года об имеющейся у них задолженности было уведомлено более 1100 абонентов, проживающих в частном секторе г. Владикавказа. Около 500 из них предпочли не дожидаться приостановления энергоподачи в их дома и полностью оплатили свои счета, внеся в кассы гарантпоставщика более 2,7 млн руб. Более 200 потребителей, проигнорировавших уведомления АО "Севкавказэнерго", пришлось ограничить в потреблении энергоресурса. Их суммарный долг перед энергосбытовой компанией по состоянию на начало апреля текущего года составил более миллиона руб.

"Считаю не лишним ещё раз призвать всех наших абонентов своевременно и в полном объёме вносить оплату за потреблённый энергоресурс, - прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрей Ерешкин, - это позволит не только избежать такой непопулярной, но действенной меры, как временное ограничение в потреблении коммунального ресурса, но и начисления пени, принудительного взыскания долга через судебные инстанции".