Будущие лидеры ТЭК определят повестку Молодежного дня РЭН-2018

Молодежный день Международного форума "Российская энергетическая неделя" – проект, обладающий яркой практической направленностью. Ежегодно в ходе интерактивных сессий участники Молодежного дня в составе команд предлагают решения актуальных задач, стоящих перед российской энергетикой. В 2017 году темой интерактивных сессий стал технологический прогноз развития ТЭК и энергоэффективности экономики России. Участниками Молодежного дня стали более 2000 молодых специалистов и будущих работников топливно-энергетической отрасли.

В 2018 году Молодежный день РЭН состоится 6 октября и будет совмещен с тематическим днем Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, программа которого будет включать подведение итогов фестиваля и церемонию закрытия (акции Фестиваля направлены на привлечение внимания жителей России к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий и проходят при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Росмолодежи).

Мероприятия будут посвящены популяризации профессий топливно-энергетического комплекса. Особенностью программы Молодежного дня в этом году станет широкое участие школьников и молодежи из других стран, а также обсуждение совместных инициатив в сфере популяризации энергосбережения на площадках международных организаций "Группы двадцати", БРИКС, ООН, Международного партнерства по энергоэффективности.

"В рамках мероприятия участники выработают новые творческие идеи, которые позволят популяризировать внедрение современных технологий и будут способствовать распространению энергосберегающего поведения. Ценность таких инициатив заключается в том, что они исходят от молодежи. Со свойственной им целеустремленностью, оригинальностью и критичностью мышления молодое поколение способно выстраивать будущее. Уверен, что в идеях участников мы увидим новые подходы к решению существующих вопросов", - отметил глава Росмолодежи Александр Бугаев.

Ключевым событием дня по традиции станут встречи "без галстуков", где молодежь сможет лично задать интересующие вопросы главе энергетического ведомства и лидерам крупнейших компаний ТЭК.

