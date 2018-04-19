Когалымский филиал АО "Тюменьэнерго" на треть снизил аварийность в ОЗП

В филиале АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети подвели предварительные итоги осенне-зимнего периода. Одним из важнейших показателей этой зимы стало снижение количества аварийных нарушений в зоне эксплуатационной ответственности филиала на 33 % по сравнению с ОЗП 2016-2017 годов. Снизить аварийность удалось благодаря реализации мероприятий ремонтной и инвестиционной программ в 2017 году. Так, в филиале были отремонтированы 39 подстанций 110 кВ, проведён капремонт более 150 км линий электропередачи, что повысило индекс технического состояния оборудования более чем на 10% и позволило избежать отказов при его эксплуатации в климатических условиях региона.

"Несмотря на снижение аварийности в сетях, вопрос надёжного электроснабжения остается острым: капризы погоды в виде мощных циклонов и низких температур держат нас в состоянии постоянной готовности к любым нештатным ситуациям, – комментирует первый заместитель директора – главный инженер филиала "Когалымские электрические сети" Сергей Баянов. – Для проведения аварийно-восстановительных работ в филиале сформированы бригады, укомплектованные специальной высокопроходимой техникой, в том числе одна мобильная бригада для выдвижения на расстояние до 1000 км. В прошлый ОЗП эта бригада принимала участие в ликвидации последствий аномальных погодных явлений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в распоряжении филиала имеются три резервных источника системы электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 450 кВА, которые могут использоваться для запитки социально-значимых объектов и населения во время ликвидации последствий аварийных нарушений".

К ремонтной кампании 2018 года когалымские энергетики приступили еще в январе. В первую очередь, чтобы успеть до начала активного таяния снега и закрытия зимников, проводится капремонт высоковольтных линий электропередачи на участках, которые проходят по труднодоступной заболоченной местности. Затем работа будет продолжена на оборудовании подстанций, зданиях и сооружениях. Реконструкция и техперевооружение запланированы на восьми подстанциях, основной акцент будет сделан на цифровизации объектов и установке новейшего энергосберегающего оборудования. Всего на ремонтную программу в этом году в филиале выделено более 134 млн рублей.