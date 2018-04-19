Костромаэнерго готовится к пожароопасному периоду

В филиале ПАО "МРСК "Центра"-"Костромаэнерго" готовятся к прохождению пожароопасного периода 2018 года. Энергетики реализуют комплекс мероприятий по повышению уровня противопожарной защиты и обеспечение безаварийной работы объектов электросетевого комплекса, снижению рисков возникновения пожаров на энергетическом оборудовании.

Чтобы обезопасить энергообъекты от случайного возгорания, специалисты Костромаэнерго проводят расширение и расчистку трасс воздушных линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой поросли и опашку периметров подстанций на ширину, необходимую для защиты от низовых пожаров. Организовано опашка по периметру трансформаторных подстанций 0,4-6/10 кВ, расположенных на участках с риском возникновения низовых пожаров. Кроме того, здесь проводится уборка сухой травы и горючих материалов.

Энергетики Костромаэнерго обращают внимание жителей Костромской области на необходимость соблюдения мер пожарной электробезопасности в быту, на приусадебных участках, а также в местах активного отдыха. Нужно помнить, что плохо потушенный костер или брошенная сигарета могут стать причиной масштабных пожаров и аварийных ситуаций.

В случае обнаружения очагов возгорания вблизи энергообъектов необходимо немедленно сообщить об этом по экстренному телефону 112, а также на прямую круглосуточную линию энергетиков МРСК Центра по номеру 8 800 50 50 115.