Подана заявка на согласование маршрута HVDC ЛЭП A-Nord, сооружаемой в Германии

Немецкий системный оператор Amprion представил на рассмотрение в Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) варианты маршрутов и заявку на технологическое присоединение к национальной передающей сети проекта A-Nord – сооружения HVDC кабельной ЛЭП (КЛ) напряжением 380 кВ от ППС Эмден- Восток (NVP Konverterstationen Emden/Ost) на побережье Северного моря в федеральной земле Нижняя Саксония до ППС Остерат (NVP Konverterstationen Osterath) возле Дюссельдорфа в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Первый этап процедуры официального утверждения проекта федеральным правительством представляет собой изучение отраслевым регулятором маршрутных коридоров, отобранных системным оператором, и согласование итогового маршрута. Задачей регулятора является определить коридор шириной 1 000 м для прокладки подземного кабеля, при этом BNetzA не обязан соглашаться с представленными Amprion предложениями и может выбрать трассу прохождения КЛ в том числе и из ранее отвергнутых системным оператором вариантов или предложить новую. Решение BNetzA должно быть принято в течение 2018 г.

A-Nord является одним из ключевых элементов проекта "энергокоридора Север - Юг" – HVDC соединения, состоящего из двух частей: так называемых "коридора А" и "коридора В", сооружаемого для обеспечения поставок электроэнергии от ветропарков в Северном море в промышленно развитые южные регионы Германии.

A-Nord протяженностью около 300 км и пропускной способностью ~2 ГВт считается северной частью "коридора А". "Коридор А", в свою очередь, проходит с севера из Шлезвиг-Гольштейна в Нижнюю Саксонию и далее через Северный Рейн- Вестфалию на юг, в Баден-Вюртемберг. Ввод A-Nord в эксплуатацию намечен на 2025 г.

