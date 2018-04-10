Специалисты Калугаэнерго провели урок электрической грамоты в рамках выездных занятий класса ОБЖ ГУ МЧС РФ по Калужской области

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" продолжает информационно-разъяснительную работу, направленную на предупреждение случаев электротравматизма со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства компании. Одна из форм этой работы – проведение внеклассных часов в кабинете ОБЖ на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области. 18 апреля 2018 года энергетики и спасатели провели выездной урок "электрической грамоты" в филиале школы № 45 в микрорайоне Кошелев-проект.

Его участниками стали ученики двух четвертых классов. После вступительной беседы ребята посмотрели учебный фильм "Когда электричество бывает опасным?". Во время занятия специалисты "Калугаэнерго" уделили повышенное внимание обсуждению потенциально опасных ситуаций. Чтобы не случилось беды, энергетики детально объяснили, почему нельзя удить рыбу, разбивать лагерь, жечь костры вблизи ЛЭП, какую опасность представляют электроприборы, если использовать их неправильно.

На память об участии в уроке и для закрепления материала детям были вручены красочные расписания занятий с основными правилами электробезопасности.

Надо отметить, что благодаря конструктивному взаимодействию со структурными подразделениями МЧС повышается эффективность работы по предупреждению случаев детского электротравматизма. Тысячи школьников прослушали увлекательные лекции, посмотрели убедительные видео и получили красочные сувениры на тему электробезопасности. Поэтому филиал "Калугаэнерго" и ГУ МЧС РФ по Калужской области продолжат совместную просветительскую деятельность, направленную на сохранение жизни и здоровья юных калужан.

