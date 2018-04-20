Цены на глинозем достигли рекордного уровня в истории

По данным европейских СМИ, стоимость глинозема на мировом спотовом рынке достигла максимального уровня в истории — свыше $700 за т. Газета "Irish Times" сообщает, что как минимум одна сделка была заключена из расчета $800 за т.

Главной причиной подорожания глинозема специалисты называют введение в США санкций против российской группы "Русал", одного из ведущих поставщиков алюминия и глинозема в мире. С момента объявления о санкциях цены на глинозем подскочили на 80%.

Наибольшую тревогу у участников рынка вызывает судьба принадлежащего "Русалу" завода Aughinish в Ирландии, который является крупнейшим глиноземным предприятием в Западной Европе. Корпорация Rio Tinto из-за санкций отказалась поставлять на него бокситы, вследствие чего завод оказался под угрозой закрытия. Это вызывает большую обеспокоенность у правительства Ирландии.

Еще одной проблемой для рынка стало снижение на 50% мощностей крупнейшего в мире глиноземного завода Alunorte в Бразилии. Его собственнику — норвежской компании Norsk Gydro — пришлось пойти на этот шаг по распоряжению бразильских экологических органов. Из-за этого в мире внезапно возник острый дефицит глинозема, что вызвало панику на рынке.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"